Когда уходит родной человек – это страшно. Тут бы посидеть спокойно, поплакать, посмотреть старые фотографии, потрогать вещи родного человека, вспомнить самые дорогие моменты жизни... Но надо заниматься тысячью дел: начиная с регистрации смерти, выбором одежды для покойного, поиском места на кладбище, выбором гроба, венков, надписей, места для поминок, составлением списка гостей, заказом транспорта и других мелочей. Хорошо, если есть кому помочь в этом деле...

Скорбные хлопоты

Наша читательница Елена хоронила мужа. Обоим было по 50 лет. Но у супруга сердце не выдержало, были проблемы на работе, стал выпивать. Когда ночью «скорая» констатировала смерть, Елена не могла поверить. Благо с соседями хорошие отношения - подсказали ритуальную фирму. Та практически все и сделала.

В горе и возникшей вокруг суете Елена и забыла, что родители мужа похоронены на 2-м Лесном кладбище: они были рижанами. В результате место для мужа было выделено на Яунциемском кладбище – далеко от Пурвциемса, где они жили. И оказалось, что очень далеко от входа – хорошо, хоть по кладбищу ездит открытый микрик и развозит посетителей по нескончаемым дорожкам городского кладбища. Не бесплатно, конечно. Но все равно от дорожки еще идти и идти.

Когда Елена приехала следующей весной убрать могилку, она не узнала кладбище: то разрослось в глубь леса. И куда ни посмотри – могилки и могилки...

У семьи К. в Риге есть семейное место на старом кладбище, где были похоронены родители родителей мужа. И когда умер глава семейства - отец и дедушка, они вспомнили об этом. То, что молодежь не всегда с охотой ухаживает за могилами бабушек и дедушек, – это факт. Обычно этим делом занимаются пожилые члены семьи. Но молодежь вырастает, а привычка ухаживать за могилами не появляется.

Вот и у К. на кладбище годами ходила пожилая сестра умершего, а та давно уже жила в пансионате и могилки посещать перестала. И когда сын главы семейства пошел на кладбище договариваться о захоронении, то в конторе ему сообщили, что на этом месте... уже несколько лет покоится другой клиент.

Как так? Сыну сообщили, что прошло немало времени с тех пор, как последний раз убирали могилы родителей, они были запущены, а место понадобилось «соседям» для расширения. Так как могилы все-таки были, администрация выделила место – такое же заброшенное...

Как регулируется порядок захоронений? Можно ли выбирать место на любом кладбище? Что, если на семейном кладбище появился «чужой»?

Туалет, вода и контейнеры для мусора

Предполагается, что новый Закон о кладбищах поможет решить эти и другие вопросы, возникающие в сфере захоронений, а главное - введет единую систему создания, выделения и обслуживания мест захоронений по всей стране. Сейчас каждое самоуправление (а именно они отвечают за кладбища) определяет эти вопросы самостоятельно.

В новом законопроекте сказано, что решение о создании, расширении или закрытии кладбища принимает дума местного самоуправления. Именно оно должно обеспечить доступность кладбища для реализации культурно-исторических традиций (захоронений). Кладбище должно быть огорожено. На муниципальном кладбище или у его границы должны быть установлены как минимум один пункт сбора бытовых отходов, туалет и место, где можно набрать воды.

Примерно для 40% кладбищ страны понадобятся дополнительные меры, чтобы обеспечить требуемые удобства.

Оформление общих зданий, помещений и оборудования на кладбищах должно быть таким, чтобы его можно было адаптировать к различным религиозным традициям и символике. Или, если это невозможно, самоуправлению следует рассмотреть возможность прикрывать те или иные символы во время захоронения людей той или иной веры...

Все ходы записаны

Самоуправления должны создать и поддерживать электронные регистры захоронений на кладбищах самоуправления, содержащие схему мест захоронений, данные об умерших, информацию о глубине захоронения и материале гроба, если это известно. Ибо появились новации, когда при захоронении используются материалы, которые в земле не разлагаются, что может стать препятствием для повторного захоронения через определенное время.

И, конечно, должна иметься информация о держателе места захоронения, чтобы можно было связаться, например, если место захоронения не ухожено.

Информация должна быть открытой. Самоуправления будут публиковать и на своих официальных сайтах схему мест расположения захоронений, данные об умерших, а также о заброшенных могилах или местах для урн в колумбариях самоуправления.

Регистр должен быть создан в течение года с момента вступления закона в силу...

Без места не оставят

Можно ли, например, рижанина хоронить на кладбище в Кулдиге и наоборот? Закон указывает, что при выделении места для захоронения приоритет отдается с учетом места жительства умершего или заявителя.

Если нет возможности создать новые места, самоуправление имеет право отказать, но должно предложить место на других своих кладбищах, где есть вакантные места.

Заявитель имеет право просить зарезервировать место рядом с существующей могилой — для создания «семейных» захоронений...

Орешник не сажать!

Родственникам стоит знать, что кладбище – не собственный садовый участок, здесь есть свой регламент посадок. Запрещено сажать непосредственно возле могил деревья и некоторые кусты: орешник, иргу, иву, акацию. Эти многолетние растения разрастаются, и их корни могут портить соседние захоронения – надгробия, памятники.

Рекомендуется информировать администрацию кладбища о своих планах по посадке насаждений, установке памятника и скамейки...

Ничьи могилки

Как требует закон, держатель места захоронения обязан привести его в порядок в течение трех месяцев после похорон, в том числе убрать увядшие цветы, венки, ветки. И впредь поддерживать здесь порядок, а именно: ухаживать за насаждениями, элементами благоустройства, убирать увядшие цветы, опавшие листья и ветки, огарки свечей.

(Под местом захоронения в законе понимается и место для урны в колумбарии.)

В свою очередь управляющий кладбищем должен не реже одного раза в год - с 1 апреля по 1 ноября - обследовать места захоронения и зарегистрировать длительно заброшенные. Заброшеными считаются такие места захоронения, которые долго стоят неубранными, с поваленными или сломанными элементами благоустройства и тем самым портят общий вид.

Если место признается заброшенным, у держателя есть возможность в течение трех лет привести указанное место в порядок, чтобы отменить решение самоуправления о признании его свободным. Если же место остается неубранным, самоуправление может принять решение о лишении держателя прав на его использование...

Копни глубже...

Принято единое регулирование глубины захоронения и размещения урны в колумбарии. Умершего хоронят на глубине от 1,5 до 2 метров, урну — как минимум полуметра.

Повторное захоронение допускается через 20 лет после предыдущего. Однако, учитывая различные свойства почвы на кладбищах и уровень грунтовых вод, местные власти имеют право установить и более короткий период.

Вопрос о повторном захоронении урн законопроект не регулирует...

Стать хозяином кладбища

Также прорабатывается положение закона об открытии частных кладбищ. Время пришло?

В Риге на Болдерайском кладбище мест хватит еще на два-три года, на Яунциемском, если его расширить, - лет на 15.

В Даугавпилсе в пандемию ковида резко увеличилось количество могил. В Елгаве скоро будет негде хоронить, местная дума хочет построить крематорий, но жители против.

Есть мнение, что инициативу по созданию частных кладбищ можно поддержать хоть сейчас, позволяя гражданам устраивать захоронения на собственной земле, если соблюдены санитарные и градостроительные требования. Но пока нет четкого законодательного регулирования. Частное кладбище уже действует в Саласпилсском крае, а в Риге рассматриваются два заявления на открытие новых погостов...

цифры

За 8 месяцев этого года в Латвии зарегистрирован 17 221 умерший...

Лана ВАСИЛЬЕВА