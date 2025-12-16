По их данным, субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя.
СБУ поразила подлодку РФ в Новороссийске.
На борту подлодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет «Калибр», которые используются для ударов по территории Украины.
Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины.
Стоимость подлодки класса «Варшавянка» составляет около 400 млн долларов США.
First Combat Use of Underwater Kamikaze Drones: Russian Kilo class Submarine Disabled in Novorossiysk— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) December 15, 2025
The Security Service of Ukraine (SSU) has carried out a special operation in the port of Novorossiysk, marking the first-ever combat use of underwater kamikaze drones.
During… pic.twitter.com/7Jyf16v7Gj