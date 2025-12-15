Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
И 600 евро за таблетку парацетамола: рекомендации экспертов для путешественников

© Lsm.lv 15 декабря, 2025 17:22

Новости Латвии 0 комментариев

В преддверии праздников часть жителей предпочитает проводить их за пределами Латвии. Вместе с планированием поездок актуализируются и вопросы безопасности, и финансовые риски. Поэтому Центр защиты прав потребителей (PTAC) и Министерство иностранных дел (МИД) призывают готовиться к путешествиям заранее и осознанно, сообщает rus.lsm.lv.

PTAC рекомендует приобретать поездки у лицензированных туроператоров и агентств, с публичным реестром которых можно ознакомиться на сайте центра.

«Туроператор гарантирует, что, например, в случае неплатежеспособности потребителю будет возвращена вся сумма или ее значительная часть», — пояснила представитель PTAC Санита Гертмане.

Отправляясь за пределы ЕС, МИД настоятельно рекомендует зарегистрировать поездку в электронном консульском регистре и в мобильном приложении Ceļo droši.

«Регистрация необходима для того, чтобы в кризисной ситуации — например, при наводнении, теракте или другом масштабном происшествии — Министерство иностранных дел могло связаться с путешественником или указанным им контактным лицом», — пояснила директор Консульского департамента МИД Агнесе Салиня.

Перед покупкой тура и непосредственно перед поездкой МИД призывает проверять на своем сайте, безопасно ли ехать в выбранную страну.

Особое внимание следует уделить страховке — важно понимать, что именно она покрывает и на какие суммы компенсации можно рассчитывать. Получая медицинские услуги за границей, туристам рекомендуют заранее связываться со своим страховщиком. Классической проблемой, например в Египте или Турции, может стать пищевое отравление.

«Поднимается температура, начинается рвота. Приходит врач из больницы, ставит капельницу, беседует с пациентом. А потом в счете — 1400 евро за капельницу и консультацию врача. Даже за таблетку парацетамола в счет могут включить 600 евро. Нужно учитывать, что в этих странах торг — в том числе в сфере здравоохранения — является обычной практикой», — отметил представитель страховой компании Balta Арманд Лагонс.

За пределами Европейского союза, в третьих странах, телекоммуникационные и мобильные услуги стоят дороже, поэтому сразу стоит понять, какое решение будет наиболее выгодным. То же касается и банковских услуг. 

Главные новости

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Задержан студент, планировавший теракт на рождественской ярмарке: Польша

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

Долину таки выселят из квартиры, которую она продала, но «чудом» сохранила

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

