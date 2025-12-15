И 600 евро за таблетку парацетамола: рекомендации экспертов для путешественников

PTAC рекомендует приобретать поездки у лицензированных туроператоров и агентств, с публичным реестром которых можно ознакомиться на сайте центра.

«Туроператор гарантирует, что, например, в случае неплатежеспособности потребителю будет возвращена вся сумма или ее значительная часть», — пояснила представитель PTAC Санита Гертмане.

Отправляясь за пределы ЕС, МИД настоятельно рекомендует зарегистрировать поездку в электронном консульском регистре и в мобильном приложении Ceļo droši.

«Регистрация необходима для того, чтобы в кризисной ситуации — например, при наводнении, теракте или другом масштабном происшествии — Министерство иностранных дел могло связаться с путешественником или указанным им контактным лицом», — пояснила директор Консульского департамента МИД Агнесе Салиня.

Перед покупкой тура и непосредственно перед поездкой МИД призывает проверять на своем сайте, безопасно ли ехать в выбранную страну.

Особое внимание следует уделить страховке — важно понимать, что именно она покрывает и на какие суммы компенсации можно рассчитывать. Получая медицинские услуги за границей, туристам рекомендуют заранее связываться со своим страховщиком. Классической проблемой, например в Египте или Турции, может стать пищевое отравление.

«Поднимается температура, начинается рвота. Приходит врач из больницы, ставит капельницу, беседует с пациентом. А потом в счете — 1400 евро за капельницу и консультацию врача. Даже за таблетку парацетамола в счет могут включить 600 евро. Нужно учитывать, что в этих странах торг — в том числе в сфере здравоохранения — является обычной практикой», — отметил представитель страховой компании Balta Арманд Лагонс.

За пределами Европейского союза, в третьих странах, телекоммуникационные и мобильные услуги стоят дороже, поэтому сразу стоит понять, какое решение будет наиболее выгодным. То же касается и банковских услуг.