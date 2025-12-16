Опасный приработок: пенсионеры сдают квартиры и… теряют налоговые льготы?

Предварительный прогноз показывает, что размер налога на недвижимость (NiN) в новом году не изменится. Основные ставки налога прежние: жилая недвижимость - от 0,2 до 0,6% в зависимости от стоимости кадастра; коммерческая недвижимость - до 1,5% от кадастровой стоимости.

Напомним, что местные самоуправления имеют право сами устанавливать льготные группы жителей, кому полагается сниженная налоговая ставка, а также принимать финансовые меры воздействия к домам в аварийном состоянии и другие инициативы.

В Риге, например, могут применяться пониженные ставки по NiN:

* 0,2% от кадастровой стоимости к недвижимости, которая не превышает 57 000 евро;

* 0,4% от части кадастровой стоимости, превышающей 57 000 евро, но не превышающей 107 000 евро;

* 0,6% от части кадастровой стоимости, превышающей 107 000 евро.

Привилегии на уплату налога NiN в размере 50-90% для определенных групп общества зафиксированы в обязательных правилах № 109 Рижского самоуправления «О порядке предоставления льгот по налогу на недвижимость в Риге». Это могут быть одинокий пенсионер, житель с инвалидностью, лицо, пострадавшее в аварии на Чернобыльской АЭС, политрепрессированный, родители с несовершеннолетними детьми, малообеспеченные, или жилой дом имеет особый статус... и другие позиции.

А вот ставка 1,5% применяется к жилым помещениям, в которых никто не задекларирован. Также введен повышенный налог на недвижимость - 1,5% от кадастровой стоимости жилья - в случаях, если предназначенная для проживания собственность используется для «хозяйственной деятельности"...

Сениоры «добывают копеечку»

И тут появилось много вопросов. Сдавать свою квартиру – ведь тоже хозяйственная деятельность, и надо декларировать доходы от аренды в ежегодной декларации. А если пенсионерка, у которой в собственности небольшая однокомнатная квартира, живет у дочери в доме под Ригой, а свою квартиру сдает – все ж поддержка? Или такая ситуация:

- Мы с родственницей – сестрой моего покойного мужа – живем в ее квартире, у нее двухкомнатная в Зиепниеккалнсе в Риге, а мою на улице Томсона, в престижном районе, сдаем. Прибавка нам в месяц - 350 евро. Хоть можем лекарства себе купить и теплую одежду к зиме...

Или вот пенсионер Иван ГРИГОРЬЕВ решил поправить свои дела и сдал квартиру. Все ж прибавка к пенсии, которая всего 490 евро. Жить он перебрался в садовый домик, где утеплил стены и поставил печку-буржуйку. С одной стороны, одиноким пенсионерам (которые задекларированы одни в квартире, и у них нет совершеннолетних детей и супругов) полагается льгота на уплату налога NiN в размере 70-90%. С другой стороны, сениор сдает квартиру и получает прибыль (хотя она не всегда настолько большая)...

Обложат налогами?

В правилах Рижской думы говорится, что пониженная ставка по налогу с 0,2 до 0,6% от кадастровой стоимости имущества применяется, если имущество (квартира, жилой дом и т. п.) используется только для проживания и соответствует требованиям обязательных правил самоуправления. То есть на жилплощади задекларирован хотя бы один человек. Если же имущество используется также для хозяйственной деятельности, то применяется основная ставка – 1,5%.

А хозяйственной деятельностью считается, например, производство товаров, торговля ими, оказание услуг или сдача в аренду имущества (в том числе на ночлег туристам и отдыхающим).

Также владельцам из льготных групп надо учитывать, что если недвижимое имущество, предназначенное для проживания, используется в хозяйственной деятельности, а также сдается в аренду, владелец не может воспользоваться положенными льготами на уплату налога...

Услышав о повышенном налоге, пожилые люди расстроились. Предположим, при кадастровой стоимости жилья до 57 000 евро пенсионер платил 0,2% - то есть 114 евро налога за год, при льготе - налог всего около 12 евро. А если запросят 1,5% - то это уже 855 евро! И это только самоуправлению!

Надо платить подоходный налог с вырученных за аренду денег, да еще и повышенный налог на квартиру, да еще и могут лишить льготы на налог на недвижимость? Не много ли ограничений для бедных пенсионеров? Сениоры сетуют: свою же собственную, выплаченную за 40 лет квартиру, обустроенную за свои же деньги, нельзя уже сдать без последствий?! Так ли это?

Обязательные правила № 148 Рижского городского самоуправления «О налоге на недвижимость в Риге» определяют, что сдача квартиры внаем для проживания не влияет на ставку налога на недвижимость и она по-прежнему будет применяться в размере от 0,2 до 0,6% от кадастровой стоимости при условии выполнения условий, установленных обязательными правилами самоуправления о декларировании места жительства лиц на этой недвижимости. То есть сдача квартиры внаем для проживания не признается хозяйственной деятельностью.

Но сдача квартиры влияет на размер налога для льготных групп. Если квартира сдана внаем, то отдельным категориям получателей льгот по NiN льготы не предоставляются. Если же лицу будет присвоен статус нуждающегося или малообеспеченного, он может просить применения льгот по NiN, если квартира сдается внаем для проживания.

Получается, что пенсионеры могут сдавать свою квартиру и чуть подработать, но вот налог на недвижимость придется платить полностью. Потому что статус малоимущего, по всей видимости, не дадут, если узнают, что квартира сдается...

Задекларируйте хоть кого-нибудь

Налог 1,5% придется платить и владельцу пустующей квартиры. Как писали выше, вместо, например, 114 евро налога за год может получиться 855.

"Год назад умерла сестра и оставила мне в наследство квартиру. Там никто не живет. Надо сделать ремонт, может быть, будем сдавать, - написал читатель рижанин Василий ПАНИН. - Прошлой зимой мне пришел налог 650 евро за эту квартиру. У меня пенсия меньше. Может, надо было отказаться от наследства?»

Действительно, недвижимость, где никто не задекларирован (квартиры, дачи), облагается повышенной ставкой налога на недвижимость. Квартира без декларации – сразу начисляется налог 1,5%.

В свое время это было сделано для того, чтобы риелторы не скупали десятками квартиры в ожидании повышения цен на них. Но, как всегда, страдают простые люди. На них обрушились новые расходы. Народ срочно стал искать, кого прописать в «бабушкиной однушке».

Порой читатели спрашивают: «Если у меня льготы – я инвалид 2–й группы, мне все равно надо платить повышенный налог на пустую квартиру, где никто не задекларирован и никто не живет?» Да, даже жителям, имеющим право на льготы на уплату налога на недвижимость, в таких случаях придет повышенный налог.

(!) Льготы полагаются на площадь, на которой задекларирован владелец, подпадающий под привилегии, и при условии, что у него нет в собственности другой недвижимости.

Значит, чтобы к жилью или другой недвижимости применяли пониженную ставку налога (0,2–0,4–0,6%, в зависимости от кадастровой стоимости недвижимости), на площади должен быть задекларирован хотя бы один жилец – постоянный житель ЛР или гражданин другой страны ЕС, или ЕЭЗ, или Швейцарской Конфедерации, — сообщают в управлении доходами Рижского самоуправления.

Поэтому те, кто сдают квартиру, часто идут навстречу нанимателям и разрешают им декларировать там свое место жительства, хотя раньше, до принятия этой меры, с декларированием были проблемы. Хозяева боялись, что у нанимателя появится право на их собственность...

важно

Дополнительную информацию можно получить:

* на домашней страничке финансового департамента (управление доходами Рижского самоуправления):

www.pip.riga.lv;

* по бесплатному информационному телефону - 80001201;

* задав вопрос по э-почте, подписав э-подписью: pip@riga.lv;

* в центре обслуживания клиентов по адресу: ул. Терезес, 5 (Гризинькалнс), в Риге (предварительная запись по тел. 29457052)...

Оксана ПЕТРЕНКО