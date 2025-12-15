Брюссель решил проверить, почему европейцы покупают квартиры как «золото и биткоин»

По его словам, квартиры в Европе всё чаще воспринимаются как «золото, биткоин и другие активы для зарабатывания денег», а не как базовая социальная потребность. Именно это, по мнению Брюсселя, стало одной из причин кризиса доступного жилья.

На первом этапе Еврокомиссия предлагает начать сбор данных о спекуляции на рынке недвижимости — кто покупает жильё, с какой целью и в каком объёме. Формально речь пока идёт только об анализе и статистике. Но Йёргенсен прямо признаёт: дальнейшие шаги станут предметом жёстких политических споров.

Комиссар подчёркивает, что он «не против того, чтобы люди зарабатывали деньги», однако считает проблемой ситуацию, при которой жильё используется исключительно как финансовый инструмент. По его логике, такой подход подрывает саму идею жилья как фундаментального права человека.

Важно, что параллельно Еврокомиссия не объявляет о масштабных программах муниципального строительства, а основной акцент делает именно на контроле, мониторинге и регулировании уже существующего рынка.

Фактически Брюссель впервые публично обозначает поворот:

проблема доступного жилья рассматривается не как следствие дефицита строительства, а как результат того, что частные владельцы и инвесторы используют квартиры как средство накопления.

Что именно последует за сбором данных — новые налоги, ограничения или рекомендации — пока неясно. Но сам факт смены фокуса уже вызвал тревожную реакцию.