Стало известно до какого числа выплатят пенсии российским, белорусским и украинским пенсионерам

Пенсии из Украины через VSAA получат 406 лиц, проживающих в Латвии. Для их выплаты из Пенсионного фонда Украины получено 107,5 тысячи евро. В свою очередь, белорусские пенсии через VSAA будут выплачены 6231 проживающим в Латвии лицам – компетентный орган Беларуси перечислил на эти цели 376,6 тысячи евро. Российские пенсии через VSAA получат 9233 проживающих в Латвии лица. На их выплату из Пенсионного и социального страхового фонда РФ получено 4,1 миллиона евро.

Договор между Латвийской Республикой и Украиной о сотрудничестве в области социального обеспечения действует с 11 июня 1999 года.

Договор между Латвийской Республикой и Республикой Беларусь о сотрудничестве в области социального обеспечения действует с 28 сентября 2010 года.

Договор между Латвийской Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве в области социального обеспечения действует с 19 января 2011 года.