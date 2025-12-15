Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Телефон оставьте дома: СГБ предупреждает о рисках в России и Белоруссии

© LETA 15 декабря, 2025 11:46

Государственная служба безопасности (VDD) вновь рекомендует жителям Латвии в предстоящие рождественские и новогодние праздники воздержаться от поездок в Россию или Белоруссию, предупреждая о высоких рисках разведывательной деятельности, вербовки и провокаций на территории этих стран, сообщили агентству LETA в службе.

В VDD отмечают, что возможности латвийских учреждений по оказанию помощи своим гражданам, оказавшимся в сложной ситуации в России или Белоруссии, существенно ограничены.

Служба установила, что спецслужбы России и Белоруссии агрессивно используют возможность допрашивать и вербовать иностранцев на своей территории, где обладают широкой свободой действий. Сотрудники спецслужб этих стран не колеблясь прибегают к агрессивным и противозаконным методам, чтобы принудить к сотрудничеству.

Если поездка в одну из этих стран всё же неизбежна, VDD рекомендует не брать с собой мобильный телефон, особенно если на нём хранится служебная или иная чувствительная информация. На пограничном контроле с телефона могут быть извлечены данные, а также устройство может быть заражено шпионским программным обеспечением.

Более безопасным вариантом будет использование мобильного телефона с предоплаченной SIM-картой, от которого после поездки можно избавиться. Также не следует брать с собой ноутбук, флеш-накопители и другие носители данных.

VDD предупреждает, что выявление потенциальных объектов для вербовки начинается уже на пунктах пограничного контроля, где представители спецслужб могут выдавать себя за пограничников или использовать иные прикрытия — как правоохранительных органов, так и любых других государственных структур России или Белоруссии. Кроме того, важную для себя информацию представители спецслужб этих стран могут получить даже в ходе обычной беседы.

Служба призывает обращать внимание на признаки, которые могут указывать на контакт с представителем спецслужб при пересечении границы: необычно тщательная проверка и допрос, а также случаи, когда вопросы задаёт человек в гражданской одежде, а не в форме пограничной службы. Насторожить должны и вопросы, не относящиеся к компетенции пограничников, например о ситуации в Латвии, отношении к событиям в Украине, прибывшим в Латвию военным беженцам или поддержке, которую Латвия оказывает Украине.

Также поводом для подозрений могут быть личные вопросы — о месте работы, должностных обязанностях, финансовом положении, а также обвинения в каком-либо нарушении или преступлении с попыткой склонить к «сотрудничеству» в обмен на освобождение от ответственности.

Ещё одним признаком возможной вербовки может быть просьба оставить номер телефона для связи при следующем визите в соответствующую страну.

В случае подозрений о контакте с представителями спецслужб России или Белоруссии VDD призывает сообщить об этом, позвонив на круглосуточный телефон службы 67208964 или написав на электронную почту info@vdd.gov.lv. Служба гарантирует конфиденциальность информатора.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

