Телефон оставьте дома: СГБ предупреждает о рисках в России и Белоруссии

В VDD отмечают, что возможности латвийских учреждений по оказанию помощи своим гражданам, оказавшимся в сложной ситуации в России или Белоруссии, существенно ограничены.

Служба установила, что спецслужбы России и Белоруссии агрессивно используют возможность допрашивать и вербовать иностранцев на своей территории, где обладают широкой свободой действий. Сотрудники спецслужб этих стран не колеблясь прибегают к агрессивным и противозаконным методам, чтобы принудить к сотрудничеству.

Если поездка в одну из этих стран всё же неизбежна, VDD рекомендует не брать с собой мобильный телефон, особенно если на нём хранится служебная или иная чувствительная информация. На пограничном контроле с телефона могут быть извлечены данные, а также устройство может быть заражено шпионским программным обеспечением.

Более безопасным вариантом будет использование мобильного телефона с предоплаченной SIM-картой, от которого после поездки можно избавиться. Также не следует брать с собой ноутбук, флеш-накопители и другие носители данных.

VDD предупреждает, что выявление потенциальных объектов для вербовки начинается уже на пунктах пограничного контроля, где представители спецслужб могут выдавать себя за пограничников или использовать иные прикрытия — как правоохранительных органов, так и любых других государственных структур России или Белоруссии. Кроме того, важную для себя информацию представители спецслужб этих стран могут получить даже в ходе обычной беседы.

Служба призывает обращать внимание на признаки, которые могут указывать на контакт с представителем спецслужб при пересечении границы: необычно тщательная проверка и допрос, а также случаи, когда вопросы задаёт человек в гражданской одежде, а не в форме пограничной службы. Насторожить должны и вопросы, не относящиеся к компетенции пограничников, например о ситуации в Латвии, отношении к событиям в Украине, прибывшим в Латвию военным беженцам или поддержке, которую Латвия оказывает Украине.

Также поводом для подозрений могут быть личные вопросы — о месте работы, должностных обязанностях, финансовом положении, а также обвинения в каком-либо нарушении или преступлении с попыткой склонить к «сотрудничеству» в обмен на освобождение от ответственности.

Ещё одним признаком возможной вербовки может быть просьба оставить номер телефона для связи при следующем визите в соответствующую страну.

В случае подозрений о контакте с представителями спецслужб России или Белоруссии VDD призывает сообщить об этом, позвонив на круглосуточный телефон службы 67208964 или написав на электронную почту info@vdd.gov.lv. Служба гарантирует конфиденциальность информатора.