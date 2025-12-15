Почему автобус зимой опаснее мороза?

Учёные давно установили: простуду и грипп вызывают вирусы, а не температура за окном. Зимой люди просто чаще оказываются в закрытых пространствах — домах, офисах, школах и транспорте. Именно там вирусы распространяются быстрее всего.

Исследования показывают, что регулярные поездки в общественном транспорте заметно повышают риск подхватить ОРВИ. Причины просты: плотный контакт, закрытые окна и слабая вентиляция. Один кашляющий пассажир — и вирусы остаются в воздухе дольше, чем на улице.

Ситуацию усугубляет сухой воздух. Зимой отопление снижает влажность в салоне автобуса, а в таких условиях вирусы живут дольше, а слизистая носа хуже защищает организм. Холодный воздух дополнительно ослабляет местный иммунитет, но только если вирус уже рядом.

На улице всё иначе. Даже в мороз вирусные частицы быстро рассеиваются движением воздуха. Именно поэтому прогулка в холодный день менее опасна, чем 20 минут в переполненном автобусе.

Вывод простой: мы болеем зимой не потому, что мёрзнем, а потому что дышим одним и тем же воздухом. И если выбирать между холодом и закрытым транспортом — лучше предпочесть небольшую прогулку.