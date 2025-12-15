Тысячи ИИ-видеороликов с сексуализацией несовершеннолетних распространяются в TikTok: ЕС в панике

Согласно отчету, созданные с помощью искусственного интеллекта (ИИ) видеоролики, изображающие юных девушек в откровенной одежде или позах, набрали миллионы лайков и репостов в TikTok, несмотря на то, что такой контент запрещен.

Испанская организация по проверке фактов Maldita обнаружила на платформе более 20 учетных записей, которые опубликовали свыше 5200 видеороликов с юными девушками в бикини, школьной форме и обтягивающей одежде. В общей сложности эти аккаунты уже имеют более 550 000 подписчиков и почти 6 миллионов лайков.

Анализ показывает, что в комментариях содержатся ссылки на внешние платформы, такие как сообщества Telegram, которые продают детскую порнографию. Maldita заявила, что сообщила об 12 группах Telegram, обнаруженных в ходе исследования, испанской полиции.

Эти учетные записи также получают прибыль, продавая созданные ИИ видео и изображения через сервис по подписке TikTok, который выплачивает авторам ежемесячную плату за доступ к их контенту. Согласно соглашению с авторами, платформа получает примерно 50 процентов от этой прибыли.

Этот отчет выходит на фоне того, как страны по всему миру, такие как Австралия, Дания и Европейский союз, либо уже ввели ограничения на использование социальных сетей для пользователей младше 16 лет, либо обсуждают их как способ обеспечения безопасности молодежи в Интернете.

TikTok требует, чтобы создатели контента указывали, когда в создании видео использовался ИИ. Контент также может быть удален с платформы, если он считается «вредным для людей», согласно их правилам сообщества.

Однако отчет Maldita показал, что большинство проанализированных ими видеороликов не имели водяных знаков или других обозначений того, что в них использовался ИИ.

На некоторых видео был водяной знак «TikTok AI Alive», который автоматически используется для превращения статичных изображений в видеоролики внутри платформы.

В заявлении для Euronews Next Telegram и TikTok заявили, что они «полностью привержены» предотвращению распространения материалов о сексуальном насилии над детьми на своих платформах.

Telegram сканирует все медиафайлы, загружаемые на его публичную платформу, и сравнивает их с материалами о сексуальном насилии над детьми, уже удаленными с платформы, чтобы предотвратить их распространение.

«Тот факт, что преступники должны использовать частные группы и алгоритмы другой платформы для роста, является доказательством эффективности собственной модерации Telegram», — говорится в заявлении.

Telegram сообщил, что в 2025 году он удалил более 909 000 групп и каналов, содержавших материалы о сексуальном насилии над детьми.

Что касается TikTok, он заявил, что 99 процентов контента, вредного для несовершеннолетних, удаляется автоматически, а еще 97 процентов оскорбительного контента, созданного ИИ, также было удалено превентивно.

Платформа заявляет, что немедленно реагирует на блокировку или закрытие учетных записей, которые делятся контентом сексуального характера с участием детей, и сообщает об этом в Национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей США (NCMEC).

TikTok также сообщил CNN, что в период с апреля по июнь 2025 года он удалил более 189 миллионов видеороликов и заблокировал более 108 миллионов учетных записей.