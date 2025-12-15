Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Тысячи ИИ-видеороликов с сексуализацией несовершеннолетних распространяются в TikTok: ЕС в панике

Редакция PRESS 15 декабря, 2025 12:11

Scanpix (Credit Image: © Jaque Silva/SOPA Images via ZUMA Press Wire)

TikTok заполонили видеоролики, показывающие юных девушек в сексуализированной одежде или в вызывающих позах, а в комментариях содержатся ссылки на группы в Telegram, торгующие детской порнографией.

Согласно отчету, созданные с помощью искусственного интеллекта (ИИ) видеоролики, изображающие юных девушек в откровенной одежде или позах, набрали миллионы лайков и репостов в TikTok, несмотря на то, что такой контент запрещен.

Испанская организация по проверке фактов Maldita обнаружила на платформе более 20 учетных записей, которые опубликовали свыше 5200 видеороликов с юными девушками в бикини, школьной форме и обтягивающей одежде. В общей сложности эти аккаунты уже имеют более 550 000 подписчиков и почти 6 миллионов лайков.

Анализ показывает, что в комментариях содержатся ссылки на внешние платформы, такие как сообщества Telegram, которые продают детскую порнографию. Maldita заявила, что сообщила об 12 группах Telegram, обнаруженных в ходе исследования, испанской полиции.

Эти учетные записи также получают прибыль, продавая созданные ИИ видео и изображения через сервис по подписке  TikTok, который выплачивает авторам ежемесячную плату за доступ к их контенту. Согласно соглашению с авторами, платформа получает примерно 50 процентов от этой прибыли.

Этот отчет выходит на фоне того, как страны по всему миру, такие как Австралия, Дания и Европейский союз, либо уже ввели ограничения на использование социальных сетей для пользователей младше 16 лет, либо обсуждают их как способ обеспечения безопасности молодежи в Интернете.

TikTok требует, чтобы создатели контента указывали, когда в создании видео использовался ИИ. Контент также может быть удален с платформы, если он считается «вредным для людей», согласно их правилам сообщества.

Однако отчет Maldita показал, что большинство проанализированных ими видеороликов не имели водяных знаков или других обозначений того, что в них использовался ИИ.

На некоторых видео был водяной знак «TikTok AI Alive», который автоматически используется для превращения статичных изображений в видеоролики внутри платформы.

В заявлении для Euronews Next Telegram и TikTok заявили, что они «полностью привержены» предотвращению распространения материалов о сексуальном насилии над детьми на своих платформах.

Telegram сканирует все медиафайлы, загружаемые на его публичную платформу, и сравнивает их с материалами о сексуальном насилии над детьми, уже удаленными с платформы, чтобы предотвратить их распространение.

«Тот факт, что преступники должны использовать частные группы и алгоритмы другой платформы для роста, является доказательством эффективности собственной модерации Telegram», — говорится в заявлении.

Telegram сообщил, что в 2025 году он удалил более 909 000 групп и каналов, содержавших материалы о сексуальном насилии над детьми.

Что касается TikTok, он заявил, что 99 процентов контента, вредного для несовершеннолетних, удаляется автоматически, а еще 97 процентов оскорбительного контента, созданного ИИ, также было удалено превентивно.

Платформа заявляет, что немедленно реагирует на блокировку или закрытие учетных записей, которые делятся контентом сексуального характера с участием детей, и сообщает об этом в Национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей США (NCMEC).

TikTok также сообщил CNN, что в период с апреля по июнь 2025 года он удалил более 189 миллионов видеороликов и заблокировал более 108 миллионов учетных записей.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

