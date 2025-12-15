Нового Альенде не будет: на выборах президента в Чили республиканец победил коммунистку

При этом интересно, что Каста многие СМИ называют "ультраконсерватором" и "ультраправым", а его соперницу совершенно нейтрально - "коммунисткой", но никак не "ультралевой".

Итак, кто же такой Хосе Антонио Каст? Один из самых заметных и противоречивых политиков современной Чили, лидер консервативной Республиканской партии и многократный кандидат в президенты страны. Его фигура стала символом резкого поворота части чилийского общества к консервативным ценностям на фоне социального недовольства, протестов и кризиса традиционных партий.

Идеологически Каст позиционирует себя как убеждённый консерватор. В центре его взглядов — защита традиционной семьи, католических ценностей и национального суверенитета. Он резко выступает против абортов, эвтаназии и расширения прав ЛГБТ-сообщества, считая, что подобные реформы подрывают моральные основы общества. Эти позиции вызывают как поддержку среди избирателей, так и резкую критику со стороны либеральных и левых кругов.

В вопросах безопасности Каст выступает за усиление полномочий полиции и армии, введение более строгих наказаний за преступления и решительную борьбу с наркоторговлей. Особое внимание в его программе уделяется конфликту государства с радикальными группами в регионе Араукания, где он настаивает на восстановлении контроля и применении силы для защиты частной собственности и инфраструктуры, подвергающихся атакам со стороны партизанских групп.

Экономическая программа Каста основана на неолиберальных принципах. Он поддерживает свободный рынок, снижение налогов для бизнеса, сокращение роли государства в экономике и приватизацию отдельных сфер социальной политики. По его мнению, экономический рост и частные инвестиции являются ключом к снижению бедности и социального неравенства. Каст критикует расширение социальных расходов, считая их неэффективными и создающими зависимость граждан от государства.

В то же время он занимает жёсткую позицию по вопросам миграции. Каст выступает за закрытие границ для нелегальных мигрантов, депортацию нарушителей миграционного законодательства и ужесточение правил предоставления убежища. Он связывает рост миграции с увеличением преступности и нагрузкой на социальные системы, что находит отклик у части населения.