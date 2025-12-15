«Всё закончилось»: в соцсети на ближайшие перспективы смотрят с пессимизмом

"Таких низких рейтингов, мне кажется, в истории Латвии не бывало, это показывает уязвимость Латвии. Недоверие своим представителям - словно рак, разъедающий государство", - пишет политолог Филипп Раевский.

Как реагирует на это публика? Вот как:

- Я немного жду момента, когда ни одна партия не преодолеет 5%. Но только немного.

- Низкие рейтинги на самом деле - это последствия того, что мы годами голосуем за "меньшее зло". Так избиратели сами занижают планку - требования падают, качество теряется, доверие рушится. Когда никто уже не ждёт чего-то лучшего, государство становится уязвимым.

- RailB, AirB, Parex, траты НГО, исследования за 300 тысяч, высокомерие Силини, самолёты Кариньша, премии и доплаты министерств, долги и топ всему - Стамбульская конвенция, цены в магазинах, тепло, вода... Всё закончилось. Никто сейчас не пойдёт голосовать вообще, потому что в этом нет смысла.

- Соглашусь. А с другой стороны - почему так мало людей идёт в политику и предпочитает, чтобы всё наладил кто-то другой? Насколько помню, в Латвии в политике может вести деятельность кто угодно, без особых дипломов и родословных.

- Филипп, доверять своим представителям за что? Граница в драматическом состоянии, безопасность слабая, международная роль сомнительная, бюджет разбазарен, со лживыми лозунгами, чиновничество распухло, народ в плену инфляции и низкого уровня жизни, мы побуждаем своих детей уезжать!

- Уровень интеллекта в Сейме самый низкий, какой может быть, потому что самые слабые кандидаты всех партий вычёркивали самых сильных! Это пугает, потому что может повториться и через год.

- Народ ждёт, когда в опросах появится "Без партий".

- Лохов много, все платят за ваши развлечения, отложив в сторону свои потребности. Не удивительно.

- А если доверять некому?

- Подлинные рейтинги гораздо ниже...

- Каждому полудурку по партии! В 1930-е разве не было похоже? Это не делает нам чести.

- Покажите какого-нибудь представителя, которому можно доверять. Бришкенс? Спрудс? Силиня? Лол.