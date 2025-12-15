Если интернет пропал… Рига внедрит сокращённый номер для звонков в случаях ЧП

"Сейчас, до 5 января, жители имеют возможность звонить по номеру 80001201. После 5 января произойдёт переход на сокращённый номер - 1201. Этот номер имеет символическое значение - это год основания Риги. Он создан так, чтобы в критической ситуации, когда может быть недоступен интернет или трудно найти телефонный номер, можно было легко вспомнить, куда звонить, и быстро передать информацию", - рассказал Грубе.

Информация, переданная через Управление гражданской обороны, попадёт ко всем ответственным службам, и проблема будет быстро решена.