Как там наши? Силиня лично позвонила президенту ОАЭ

«Позвонила президенту Объединённых Арабских Эмиратов @MohamedBinZayed. Получила подтверждение, что примерно 2000 латвийских граждан, которые сейчас находятся в ОАЭ, в безопасности.
Президент подчеркнул, что власти ОАЭ оказывают необходимую поддержку всем иностранным гостям, в том числе латвийцам, и при необходимости готовы предоставить дополнительную помощь.
В разговоре я осудила атаки режима Ирана на ОАЭ и другие страны региона. Такая агрессия аналогична насилию, которое Россия совершает против Украины.
Выразила признательность ОАЭ за эффективную противовоздушную оборону и обсудила возможное сотрудничество в области технологий перехвата дронов», - написала в своем Твиттере/X Силиня.
Sazvanījos ar Apvienoto Arābu Emirātu prezidentu @MohamedBinZayed. Guvu apliecinājumu, ka aptuveni 2000 Latvijas valstspiederīgo, kas patlaban atrodas AAE, ir drošībā.— Evika Siliņa (@EvikaSilina) March 3, 2026
Prezidents uzsvēra, ka AAE iestādes sniedz nepieciešamo atbalstu visiem ārvalstu viesiem, tostarp Latvijas…