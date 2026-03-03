Как там наши? Силиня лично позвонила президенту ОАЭ

«Позвонила президенту Объединённых Арабских Эмиратов @MohamedBinZayed. Получила подтверждение, что примерно 2000 латвийских граждан, которые сейчас находятся в ОАЭ, в безопасности.

Президент подчеркнул, что власти ОАЭ оказывают необходимую поддержку всем иностранным гостям, в том числе латвийцам, и при необходимости готовы предоставить дополнительную помощь.

В разговоре я осудила атаки режима Ирана на ОАЭ и другие страны региона. Такая агрессия аналогична насилию, которое Россия совершает против Украины.

Выразила признательность ОАЭ за эффективную противовоздушную оборону и обсудила возможное сотрудничество в области технологий перехвата дронов», - написала в своем Твиттере/X Силиня.