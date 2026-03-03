Трамп: Переговоры по Украине в «очень высоком» приоритете

Президент США Дональд Трамп заверил, что мирные переговоры между Россией и Украиной по прекращению войны стоят "очень высоко" в списке его приоритетов. Соответствующее заявление американский лидер сделал во вторник, 3 марта, при общении с журналистами на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz) в Белом доме.

"Я думал, что это простая проблема. <...> Между президентами Путиным и Зеленским огромная ненависть. <...> Иногда я обвиняю одну сторону, иногда другую. Верю, что что-то произойдет. <...> Это самая тяжелая война со времен Второй мировой", - сказал Трамп.

По словам Трампа, за последние четыре недели в Украине погибли 32 тысячи российских и украинских солдат. Президент США также назвал войну в Украине "глупой", отметив, что для ее прекращения, обе стороны должны прийти к согласию. "Для танго нужны двое", - отметил американский лидер.

Отвечая на вопросы о войне с Ираном, президент США заявил, что его страна располагает "очень большими", "практически безграничными" запасами оружия, при этом большую их часть предшественник Трампа на посту главы Белого дома Джо Байден "по глупости бесплатно <...> подарил" Украине. Американский лидер напомнил, что сейчас американское оружие для украинской армии покупают европейские страны.