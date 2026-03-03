С Ближнего Востока начались репатриационные рейсы. Что нужно знать подданым Латвии?

Воздушное пространство над странами региона, за исключением Омана, остаётся закрытым, регулярно объявляются воздушные тревоги. Министерство продолжает сотрудничать с национальной авиакомпанией airBaltic по вопросу возможных рейсов, как только позволит ситуация. Другие страны ЕС также ищут возможности помочь своим гражданам, в первую очередь людям с особыми потребностями или проблемами со здоровьем.

В аэропортах Дубая и Абу-Даби разрешено ограниченное число рейсов, их расписание может меняться. Пассажирам рекомендуют не приезжать в аэропорт без индивидуального подтверждения вылета от авиакомпании и следить за официальной информацией. Из-за нестабильной ситуации граждан призывают внимательно следить за сообщениями местных властей и соблюдать их указания.

Граждан Латвии, находящихся в регионе и ещё не зарегистрировавшихся в Консульском регистре, просят сделать это через портал Latvija.gov.lv или приложение «Ceļo droši». При отсутствии технической возможности можно попросить родственников зарегистрировать поездку. В экстренных случаях данные можно передать дежурному Консульского департамента.

Из Израиля возможно выехать по суше в Египет через пограничный пункт Таба. Из Табу выполняются рейсы в ряд европейских стран авиакомпаниями Arkia, ISRAIR, Blue Bird и TUS. Также в ближайшие дни планируется круизный рейс из Хайфы в Лимасол, приоритет в покупке билетов будет у иностранных туристов.

Власти ОАЭ заявляют, что ситуация в стране контролируется, и призывают сохранять спокойствие. Сухопутные границы с Оманом и Саудовской Аравией открыты, однако выезд через эти страны может быть затруднён и занять больше времени. Гражданам рекомендуется ознакомиться с предупреждениями о поездках на сайте Министерства иностранных дел и следить за информацией Консульского департамента в Facebook.