С Ближнего Востока начались репатриационные рейсы. Что нужно знать подданым Латвии?

Редакция PRESS 3 марта, 2026 20:13

Новости Латвии 0 комментариев

По данным Министерство иностранных дел Латвии, в Консульском регистре краткосрочные поездки в ОАЭ зарегистрировали 576 граждан, в Израиль — 30, в Оман — 21, в Катар — 25, в Кувейт — 8, в Саудовскую Аравию — 6, в Бахрейн — 5, в Иорданию — 5. Статистика постоянно меняется.

Воздушное пространство над странами региона, за исключением Омана, остаётся закрытым, регулярно объявляются воздушные тревоги. Министерство продолжает сотрудничать с национальной авиакомпанией airBaltic по вопросу возможных рейсов, как только позволит ситуация. Другие страны ЕС также ищут возможности помочь своим гражданам, в первую очередь людям с особыми потребностями или проблемами со здоровьем.

В аэропортах Дубая и Абу-Даби разрешено ограниченное число рейсов, их расписание может меняться. Пассажирам рекомендуют не приезжать в аэропорт без индивидуального подтверждения вылета от авиакомпании и следить за официальной информацией. Из-за нестабильной ситуации граждан призывают внимательно следить за сообщениями местных властей и соблюдать их указания.

Граждан Латвии, находящихся в регионе и ещё не зарегистрировавшихся в Консульском регистре, просят сделать это через портал Latvija.gov.lv или приложение «Ceļo droši». При отсутствии технической возможности можно попросить родственников зарегистрировать поездку. В экстренных случаях данные можно передать дежурному Консульского департамента.

Из Израиля возможно выехать по суше в Египет через пограничный пункт Таба. Из Табу выполняются рейсы в ряд европейских стран авиакомпаниями Arkia, ISRAIR, Blue Bird и TUS. Также в ближайшие дни планируется круизный рейс из Хайфы в Лимасол, приоритет в покупке билетов будет у иностранных туристов.

Власти ОАЭ заявляют, что ситуация в стране контролируется, и призывают сохранять спокойствие. Сухопутные границы с Оманом и Саудовской Аравией открыты, однако выезд через эти страны может быть затруднён и занять больше времени. Гражданам рекомендуется ознакомиться с предупреждениями о поездках на сайте Министерства иностранных дел и следить за информацией Консульского департамента в Facebook.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

