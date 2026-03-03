Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Насколько всё страшно? Рассказывают латвийцы, застрявшие на Ближнем Востоке

Редакция PRESS 3 марта, 2026 15:56

В последние дни ситуация на Ближнем Востоке остаётся напряжённой, рейсы в этот регион отменяются. Это затронуло и наших соотечественников, которые находятся там по работе или на отдыхе. Программа 360 Ziņas выясняла, какова обстановка на месте и какие настроения у людей.

Журналисты связались с латвийцами, находящимися в регионе, чтобы узнать об их ощущениях и текущей ситуации.

Из Катара сообщает специалист по связям с общественностью Гинтс Федерс: «Людей на улицах нет, всех каждый час призывают укрываться в помещениях, убежищах или подвалах. Позавчера я спал в одном подвале — было очень тяжело. Но сейчас, к счастью или к несчастью, говорят, что иранцы взорвали все четыре базы американской армии. Видимо, поэтому атак здесь стало меньше».

Предприниматель Артурс Ушканс находится в Объединённых Арабских Эмиратах, где ситуация выглядит спокойнее: «Сегодня, кажется, довольно спокойный день. В новостях тоже сообщили, что ситуация улучшилась, налётов, по-моему, стало меньше. Я лично ни разу ничего летящего не видел — только слышал звук. И этот звук — много шума самолётов. Когда понимаешь, что воздушное пространство закрыто, конечно, складываешь одно к одному и думаешь, что это, вероятно, военные самолёты».

Беатриса Кокан, стилист из Абу-Даби, также комментирует ситуацию: "По стране прошли уведомления, все резиденты и граждане получили просьбу не ходить по дворам, ибо с неба будут сыпаться сбитые куски металла. В Абу все чинно сидят по домам, либо работают работу. И только истеричные туристы в Дубае строчат апдейты с оскорблениями страны и системы." 

Эмираты Абу-Даби и Дубай уже объявили, что оплатят проживание в гостиницах всем путешественникам, которые не могут покинуть страну из-за закрытого воздушного пространства. В связи с этим ряд мировых авиакомпаний отменили рейсы на Ближний Восток. Национальная авиакомпания airBaltic также сообщила о продлении отмены рейсов в и из Дубая и Тель-Авива.

Отмена рейсов затронула и латвийские туристические агентства. Крупнейший туроператор Латвии Novatours сообщил, что в настоящее время в ОАЭ находятся около 30 их клиентов: «Мы не можем организовать для них альтернативный рейс, поскольку аэропорт Дубая закрыт, воздушное пространство региона закрыто, аэропорты закрыты. Мы не можем отправить их и из других аэропортов, потому что рейсы просто не выполняются. Поэтому сейчас в первую очередь обеспечиваем клиентам проживание и питание».

Министерство иностранных дел Латвии призывает граждан Латвии, находящихся на Ближнем Востоке, зарегистрироваться в Консульском реестре, чтобы при необходимости министерство знало их местонахождение и могло связаться с ними в случае эвакуации.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 0 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать