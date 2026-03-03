Насколько всё страшно? Рассказывают латвийцы, застрявшие на Ближнем Востоке

Журналисты связались с латвийцами, находящимися в регионе, чтобы узнать об их ощущениях и текущей ситуации.

Из Катара сообщает специалист по связям с общественностью Гинтс Федерс: «Людей на улицах нет, всех каждый час призывают укрываться в помещениях, убежищах или подвалах. Позавчера я спал в одном подвале — было очень тяжело. Но сейчас, к счастью или к несчастью, говорят, что иранцы взорвали все четыре базы американской армии. Видимо, поэтому атак здесь стало меньше».

Предприниматель Артурс Ушканс находится в Объединённых Арабских Эмиратах, где ситуация выглядит спокойнее: «Сегодня, кажется, довольно спокойный день. В новостях тоже сообщили, что ситуация улучшилась, налётов, по-моему, стало меньше. Я лично ни разу ничего летящего не видел — только слышал звук. И этот звук — много шума самолётов. Когда понимаешь, что воздушное пространство закрыто, конечно, складываешь одно к одному и думаешь, что это, вероятно, военные самолёты».

Беатриса Кокан, стилист из Абу-Даби, также комментирует ситуацию: "По стране прошли уведомления, все резиденты и граждане получили просьбу не ходить по дворам, ибо с неба будут сыпаться сбитые куски металла. В Абу все чинно сидят по домам, либо работают работу. И только истеричные туристы в Дубае строчат апдейты с оскорблениями страны и системы."

Эмираты Абу-Даби и Дубай уже объявили, что оплатят проживание в гостиницах всем путешественникам, которые не могут покинуть страну из-за закрытого воздушного пространства. В связи с этим ряд мировых авиакомпаний отменили рейсы на Ближний Восток. Национальная авиакомпания airBaltic также сообщила о продлении отмены рейсов в и из Дубая и Тель-Авива.

Отмена рейсов затронула и латвийские туристические агентства. Крупнейший туроператор Латвии Novatours сообщил, что в настоящее время в ОАЭ находятся около 30 их клиентов: «Мы не можем организовать для них альтернативный рейс, поскольку аэропорт Дубая закрыт, воздушное пространство региона закрыто, аэропорты закрыты. Мы не можем отправить их и из других аэропортов, потому что рейсы просто не выполняются. Поэтому сейчас в первую очередь обеспечиваем клиентам проживание и питание».

Министерство иностранных дел Латвии призывает граждан Латвии, находящихся на Ближнем Востоке, зарегистрироваться в Консульском реестре, чтобы при необходимости министерство знало их местонахождение и могло связаться с ними в случае эвакуации.