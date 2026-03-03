Где ты, Черчилль, вернись! Трамп обрушился с критикой на Европу и её лидеров

Редакция PRESS 3 марта, 2026 22:17

Мир

Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме после встречи с канцлером Германии Фририхом Мерцем заявил о значительном ущербе, нанесенном Ирану в результате операции США и Израиля, и сказал, что это он подтолкнул Израиль к ударам по Ирану, а не Израиль — его.

«Нет, это я, наверное, подтолкнул Израиль, — заявил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов. — Мы вели переговоры с этими безумцами, и у меня сложилось мнение, что они нападут на нас первыми. Я не хотел, чтобы это произошло. Поэтому, если кто-то кого‑то к чему‑то толкал, то это был я».

«Практически все было уничтожено», — сказал Трамп о промежуточных результатах операции в Иране.

Трампа также спросили, каков «худший» сценарий, предусмотренный в планах американской администрации.

«Я думаю, что худший вариант будет, если мы сделаем это, а потом к власти придет кто-то, кто будет таким же плохим, как и предыдущий, верно?» — сказал он, имея в виду аятоллу Али Хаменеи, убитого в результате авиаудара в первый день конфликта.

Большинство людей, которые могли бы занять место убитого верховного лидера Ирана, уже мертвы, пояснил Трамп. «Достаточно скоро мы вообще никого знать не будем», — добавил он.

«Не Уинстон Черчилль». Резкая Критика Британии и Испании

В ходе общения с прессой Дональд Трамп обрушился с критикой на британского премьер‑министра Кира Стармера за отказ Лондона разрешить Вашингтону использовать британскую базу на острове Диего‑Гарсия в Индийском океане во время первых ударов по Ирану.

«И нам потребовалось три, четыре дня, чтобы выяснить, где мы можем приземлиться. Было бы гораздо удобнее приземлиться там, чем лететь еще много часов», — заявил Трамп.

«Так что мы очень удивлены. Это вам не Уинстон Черчилль», — сказал он, комментируя действия Стармера.

Говоря об архипелаге Чагос, Трамп назвал их «глупыми островами… которые они [Великобритания] отдали».

«Великобритания заключила столетний договор аренды — якобы из‑за претензий неких коренных жителей, которые острова даже никогда не видели. Что это вообще за логика? Этим они испортили отношения, жаль», — продолжил он.

Трамп заявил, что любит Великобританию, но раскритиковал энергетическую и иммиграционную политику страны, которую назвал «ужасной».

Ранее премьер‑министр Великобритании объяснял свое решение отказать США в использовании базы на Диего‑Гарсия и базы RAF Fairford в Глостершире, сказав, что оно было основано на истории.

«Мы все помним ошибки Ирака, — заявил он, выступая в парламенте в понедельник. — Президент Трамп выразил свое несогласие с нашим решением не участвовать в первых ударах, но моя обязанность — судить о том, что отвечает национальным интересам Великобритании».

Позднее британский премьер заявил, что «возмутительный» ответ Ирана стал «угрозой для нашего народа, наших интересов и наших союзников». Эти действия угрожали британским гражданам на Ближнем Востоке, в связи с чем было решено разрешить использование баз для нанесения ударов по ракетной инфраструктуре Тегерана.

На Даунинг‑стрит не стали официально комментировать высказывания Трампа. Неофициально, как передает политический редактор Би‑би‑си Крис Мэйсон, его источники повторили доводы премьер‑министра о национальных интересах и общественном мнении в стране.

Говоря об Испании, которая также отказала США в использовании своих баз в ходе операции, Трамп заявил, что США «прекратят всю торговлю» с этой страной, и он уже поручил министру финансов Скотту Бессенту «остановить все сделки».

«Мы можем использовать эту базу, если захотим. Мы можем просто прилететь и использовать ее. Никто не скажет нам, чтобы мы не использовали ее, но мы не обязаны этого делать. Но они были недружелюбны. […] У них замечательные люди, но у них нет замечательного руководства. И, как вы знаете, они были единственной страной в НАТО, которая не согласилась повысить долю [оборонных расходов] до 5%. Я не думаю, что они хотят соглашаться на что-либо. Они хотели оставить 2%, но даже эти 2% они не платят. Поэтому мы собираемся прекратить всю торговлю с Испанией. Мы не хотим иметь ничего общего с Испанией».

 

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

