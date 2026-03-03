«Распоряжение №2»: спектакль посетят искусствоведы в штатском из KNAB

Когда театр "Дайлес" этим летом начнёт показывать спектакль об распоряжении №2 (rīkojums "nr. 2") бывшего президента Латвии Валдиса Затлерса от 2011 года, Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) оценит содержание постановки.

Во вторник на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции глава KNAB Екабс Страуме, отвечая на вопрос депутата Эдмунда Зивтиньша (LPV), заявил, что спектакль ещё не показан, поэтому сейчас «ничего не констатировано». Однако, как только начнутся показы, бюро обязательно проанализирует содержание. При этом он подчеркнул, что художественная деятельность и гарантированная Конституцией свобода слова крайне важны, и KNAB не будет вмешиваться, если не будет очевидной агитации «за» или «против».

Пока Страуме не может сказать, будет ли KNAB добиваться приостановки показа, если обнаружит признаки оплаченной политической агитации — в таком случае решение будут принимать эксперты.

Ранее лидер LPV Айнар Шлесерс обращался в KNAB с просьбой не допустить публичный показ спектакля в период предвыборной кампании в Сейм, считая, что постановка может содержать скрытую агитацию против него и его партии.

KNAB ранее сообщил агентству LETA, что не нашёл объективных доказательств скрытой предвыборной агитации. Официальный период агитации перед выборами в 15-й Сейм начнётся 6 июня и продлится до 3 октября; в это время KNAB будет контролировать соблюдение ограничений.

Шлесерс ранее напоминал, что одним из оснований указа Затлерса о роспуске 10-го Сейма было голосование парламента, не давшего согласия на обыск в его доме в рамках уголовного дела, по которому, по его словам, он был полностью оправдан (расследование было прекращено за недостатком доказательств). Политик считает постановку спектакля незадолго до выборов политическим «заказом».

Премьера спектакля Матиса Грицманиса «Распоряжение №2» состоится в июне.

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

