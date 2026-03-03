«Распоряжение №2»: спектакль посетят искусствоведы в штатском из KNAB

Во вторник на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции глава KNAB Екабс Страуме, отвечая на вопрос депутата Эдмунда Зивтиньша (LPV), заявил, что спектакль ещё не показан, поэтому сейчас «ничего не констатировано». Однако, как только начнутся показы, бюро обязательно проанализирует содержание. При этом он подчеркнул, что художественная деятельность и гарантированная Конституцией свобода слова крайне важны, и KNAB не будет вмешиваться, если не будет очевидной агитации «за» или «против».

Пока Страуме не может сказать, будет ли KNAB добиваться приостановки показа, если обнаружит признаки оплаченной политической агитации — в таком случае решение будут принимать эксперты.

Ранее лидер LPV Айнар Шлесерс обращался в KNAB с просьбой не допустить публичный показ спектакля в период предвыборной кампании в Сейм, считая, что постановка может содержать скрытую агитацию против него и его партии.

KNAB ранее сообщил агентству LETA, что не нашёл объективных доказательств скрытой предвыборной агитации. Официальный период агитации перед выборами в 15-й Сейм начнётся 6 июня и продлится до 3 октября; в это время KNAB будет контролировать соблюдение ограничений.

Шлесерс ранее напоминал, что одним из оснований указа Затлерса о роспуске 10-го Сейма было голосование парламента, не давшего согласия на обыск в его доме в рамках уголовного дела, по которому, по его словам, он был полностью оправдан (расследование было прекращено за недостатком доказательств). Политик считает постановку спектакля незадолго до выборов политическим «заказом».

Премьера спектакля Матиса Грицманиса «Распоряжение №2» состоится в июне.