«Свинка с деньгами!» Пуце предлагает давать в долг из пенсионных накоплений

"У нас стоит свинка с деньгами, которую мы хотим разбить ради булочки", - привел он сравнение ситуации, когда жители хотят снять пенсионные накопления ради удовлетворения своих текущих потребностей. В то же время он признал, что бывают ситуации, например, в случае тяжёлой болезни, когда у человека может возникнуть объективная необходимость в этих средствах. В Литве в подобных случаях разрешается изымать большую часть накоплений, однако он предлагает рассмотреть альтернативный механизм — например, возможность занять эти деньги.

Как сообщалось ранее, президент Банка Латвии Мартиньш Казакс указал, что при разрешении изымать накопления второго пенсионного уровня значительная часть этих средств будет потрачена на краткосрочное потребление, и сильнее всего пострадают менее обеспеченные жители. Также Министерство финансов считает, что превращение второго пенсионного уровня в добровольный или создание возможности досрочного изъятия накопленных средств не соответствует долгосрочным целям пенсионной системы.

Представители латвийских коммерческих банков также указали, что массовое досрочное изъятие накоплений второго пенсионного уровня стало бы серьёзной стратегической ошибкой, которая подвергла бы значительную часть будущих пенсионеров риску бедности.