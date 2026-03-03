Латвийские операторы обеспечат бесплатные звонки в странах Ближнего Востока

С учётом обострения ситуации в регионе клиенты LMT с постоплатой смогут бесплатно звонить и отправлять сообщения, находясь в ОАЭ, Бахрейне, Израиле, Иордании, Катаре, Кувейте, Омане и Саудовской Аравии. Президент группы LMT Юрис Бинде отметил, что в условиях неопределённости особенно важна возможность быстро связаться с близкими. Бесплатная связь будет доступна до воскресенья, 8 марта, 23:59, с возможностью продления в зависимости от развития ситуации.

Компания Tele2 также обеспечит бесплатные звонки и SMS в указанных странах до конца недели. По её данным, сейчас в регионе находятся около 800 клиентов Tele2.

В Bite Latvija сообщили, что до конца недели предоставят бесплатную связь своим клиентам в затронутых странах. По имеющейся информации, ни один клиент компании сейчас не находится в Иране, Ираке и Кувейте, а в остальных странах региона — более 200 клиентов. Компания продолжит следить за ситуацией.

Ранее сообщалось, что с 28 февраля Израиль и США нанесли удары по сотням целей в Иране, включая объекты, связанные с ядерной программой Тегерана. В результате был ликвидирован верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.