«Как и ожидалось, закрытие LR4 стало “подарком” для дружелюбных соседей — с февраля они увеличили мощность передатчиков своих станций и даже начали транслировать новости на латышском языке с пропагандистским призывом переключаться тем, кому не хватает информации “на своём языке”. Этот конкретный случай связан с белорусской радиостанцией, вещающей с передатчика в Браславе (недалеко от Даугавпилса). Теперь остаётся лишь ждать, когда и россияне в Пскове начнут использовать аналогичные методы…» — говорится в публикации.

В SIA «Elektroniskie sakari» сообщили, что FM-станция в белорусском Браславе на частоте 107,7 MHz работала и ранее — ещё когда в Риге вещал LR4. По данным мониторинга в Даугавпилсе, изменений уровня сигнала или мощности передатчика не зафиксировано.

Специалисты поясняют: после прекращения вещания LR4 в Риге исчез сильный местный сигнал, поэтому стало возможным принимать более удалённые станции. На распространение сигнала также влияют погодные условия и технические средства приёма. Сама частота после прекращения вещания не исчезает — она становится доступной для дальнейшего использования по решению NEPLP.

В NEPLP пояснили, что после аннулирования лицензии радиостанции LR4 её частота освободилась. Решением от 19 февраля 2026 года был объявлен конкурс на право вещания или расширение зоны покрытия в Риге на частоте 107,7 MHz.