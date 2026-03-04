Подарок для Лукашенко! Бывшую частоту LR4 «захватило» радио из Белоруссии (1)

Редакция PRESS 4 марта, 2026 07:32

Важно 1 комментариев

На дискуссионной платформе Reddit, которую в последнее время активно используют и латвийцы, появилась тревожная публикация: один из пользователей заявил, что белорусская сторона якобы использует бывшую частоту Latvijas Radio 4 для собственных нужд, в том числе для распространения пропаганды.

«Как и ожидалось, закрытие LR4 стало “подарком” для дружелюбных соседей — с февраля они увеличили мощность передатчиков своих станций и даже начали транслировать новости на латышском языке с пропагандистским призывом переключаться тем, кому не хватает информации “на своём языке”. Этот конкретный случай связан с белорусской радиостанцией, вещающей с передатчика в Браславе (недалеко от Даугавпилса). Теперь остаётся лишь ждать, когда и россияне в Пскове начнут использовать аналогичные методы…» — говорится в публикации.

В SIA «Elektroniskie sakari» сообщили, что FM-станция в белорусском Браславе на частоте 107,7 MHz работала и ранее — ещё когда в Риге вещал LR4. По данным мониторинга в Даугавпилсе, изменений уровня сигнала или мощности передатчика не зафиксировано.

Специалисты поясняют: после прекращения вещания LR4 в Риге исчез сильный местный сигнал, поэтому стало возможным принимать более удалённые станции. На распространение сигнала также влияют погодные условия и технические средства приёма. Сама частота после прекращения вещания не исчезает — она становится доступной для дальнейшего использования по решению NEPLP.

В NEPLP пояснили, что после аннулирования лицензии радиостанции LR4 её частота освободилась. Решением от 19 февраля 2026 года был объявлен конкурс на право вещания или расширение зоны покрытия в Риге на частоте 107,7 MHz.

Комментарии (1)
Комментарии (1)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 1 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 1 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Важно 18:31

Важно 1 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 1 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Важно 18:15

Важно 1 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 1 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

Важно 18:06

Важно 1 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

