Вступило в силу зимнее расписание поездов; что в нём нового?

Существенных изменений в расписании нет, но у некоторых рейсов на несколько минут сдвинуто время прибытия и отправления, а несколько рейсов продлены.

На маршруте Рига - Айзкраукле возобновляется интервальный график - это означает, что поезда теперь курсируют с равномерными интервалами. В часы пик они ходят два раза в час, а в середине дня и после 21:00 - раз в час. Кроме того, на этой линии по рабочим дням курсируют дополнительных три поезда Рига - Огре, которые отправляются с Центрального вокзала столицы в 5:39, 6:24 и 17:24.

Маршрут экспресса Рига - Резекне продлевается до Лудзы, и это существенно повлияет на время отправления поезда в обратный путь до Риги. На маршруте Рига - Зилупе останутся два поезда в каждом направлении, но время их курсирования меняется. В направлении Лиепаи, Краславы, Индры, Мадоны и Гулбене сохраняется прежний график движения с незначительными сдвигами времени отправления и прибытия поездов.

Количество рейсов на маршруте Рига - Даугавпилс тоже остаётся без изменений - будут курсировать по шесть поездов в каждом направлении. Один из них будет экспрессом, а ещё один - совмещённым рейсом с пересадкой в Айзкраукле с электропоезда на дизельный. Для некоторых рейсов изменились станции, где поезда делают остановку.

На линиях Рига - Елгава, Рига - Скулте, Рига - Тукумс и Рига - Валга продолжаются ремонтные работы. В связи с этим на Елгавской линии электропоезда курсируют раз в час. Сохраняются также дополнительные рейсы, которые в часы пик обеспечиваются с помощью дизельных поездов, на них число остановок сокращено. Утром теперь будут дополнительные четыре рейса в каждом направлении, а вечером - ещё три.

Меняется и график движения поездов в Скулте. По графику, согласованному с ремонтными работами, поезда курсируют раз в час, по рабочим дням в часы пик между Земитаны и Вецаки, Царникавой или Саулкрасты назначены дополнительные рейсы - эти поезда не будут ходить до Центрального вокзала.

Ремонтные работы на всех этих линиях проводятся в несколько этапов, на каждом из них ограничения движения поездов отличаются. График может меняться соответственно проведению ремонтных работ.