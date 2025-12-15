Видео стало очень популярным и собрало более 400 комментариев, больше 1000 человек им поделились. Народ по этому поводу от души повеселился, гадая о том, что это за явление и какова его причина:
- Окуни нерестятся.
- Нефть нашли.
- Канализацию прорвало.
- Кто-то пробку выдернул.
- Вот что бывает, если рыбу слишком много прикармливать горохом.
- Русская подлодка.
- Зелёный курс.
- В памяти всплыли ощущения, когда я такое видела в прудике в Салдусе, на ул. Робежу, и испугалась не на шутку. Так как появилось сразу три таких водоворота, я успокоила себя тем, что это скорее всего канализация, а не доисторический динозавр из воды всплыл.
- Ура, у Латвии есть свой газ!
- Годзилла возвращается.
- Надо спичку кинуть для проверки.
- По-моему, это альтернатива контрабанде сигарет, потому что с воздушными шарами не выходит, это дорого будет со временем.
- Опять "Северный поток" взорвали.
- Вулкан идёт.
- Рижская дума там деньги отмывает, отсюда такой мощный пузырь.
- Точно новое оружие Путина! Сейчас дума выделит 100 миллионов на исследование...
- Русалки тусуются.
Однако причина оказалась, как выяснилось, довольно банальной: после ремонта водопровода предприятие Rīgas ūdens проводило промывку труб, и в результате образовался вот такой "гейзер".