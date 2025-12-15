Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Кит или НЛО? Рижанин заснял загадочное явление на озере Юглас (ВИДЕО) (2)

Редакция PRESS 15 декабря, 2025 08:10

Всюду жизнь 2 комментариев

В соцсети "Фейсбук" Марис опубликовал видеоролик, в котором видно нечто подозрительное. Он очень удивился, поскольку в жизни не видел ничего подобного.

Видео стало очень популярным и собрало более 400 комментариев, больше 1000 человек им поделились. Народ по этому поводу от души повеселился, гадая о том, что это за явление и какова его причина:

- Окуни нерестятся.

- Нефть нашли.

- Канализацию прорвало.

- Кто-то пробку выдернул.

- Вот что бывает, если рыбу слишком много прикармливать горохом.

- Русская подлодка.

- Зелёный курс.

- В памяти всплыли ощущения, когда я такое видела в прудике в Салдусе, на ул. Робежу, и испугалась не на шутку. Так как появилось сразу три таких водоворота, я успокоила себя тем, что это скорее всего канализация, а не доисторический динозавр из воды всплыл.

- Ура, у Латвии есть свой газ!

- Годзилла возвращается.

- Надо спичку кинуть для проверки.

- По-моему, это альтернатива контрабанде сигарет, потому что с воздушными шарами не выходит, это дорого будет со временем.

- Опять "Северный поток" взорвали.

- Вулкан идёт.

- Рижская дума там деньги отмывает, отсюда такой мощный пузырь.

- Точно новое оружие Путина! Сейчас дума выделит 100 миллионов на исследование...

- Русалки тусуются.

Однако причина оказалась, как выяснилось, довольно банальной: после ремонта водопровода предприятие Rīgas ūdens проводило промывку труб, и в результате образовался вот такой "гейзер".

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (2)

Важно 18:24

Важно 2 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать
Загрузка

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (2)

Животные 18:23

Животные 2 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (2)

Мир 18:19

Мир 2 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (2)

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 2 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (2)

Важно 18:00

Важно 2 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать

Задержан студент, планировавший теракт на рождественской ярмарке: Польша (2)

Мир 17:53

Мир 2 комментариев

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

Читать

Долину таки выселят из квартиры, которую она продала, но «чудом» сохранила (2)

Важно 17:48

Важно 2 комментариев

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

Читать