Видео стало очень популярным и собрало более 400 комментариев, больше 1000 человек им поделились. Народ по этому поводу от души повеселился, гадая о том, что это за явление и какова его причина:

- Окуни нерестятся.

- Нефть нашли.

- Канализацию прорвало.

- Кто-то пробку выдернул.

- Вот что бывает, если рыбу слишком много прикармливать горохом.

- Русская подлодка.

- Зелёный курс.

- В памяти всплыли ощущения, когда я такое видела в прудике в Салдусе, на ул. Робежу, и испугалась не на шутку. Так как появилось сразу три таких водоворота, я успокоила себя тем, что это скорее всего канализация, а не доисторический динозавр из воды всплыл.

- Ура, у Латвии есть свой газ!

- Годзилла возвращается.

- Надо спичку кинуть для проверки.

- По-моему, это альтернатива контрабанде сигарет, потому что с воздушными шарами не выходит, это дорого будет со временем.

- Опять "Северный поток" взорвали.

- Вулкан идёт.

- Рижская дума там деньги отмывает, отсюда такой мощный пузырь.

- Точно новое оружие Путина! Сейчас дума выделит 100 миллионов на исследование...

- Русалки тусуются.

Однако причина оказалась, как выяснилось, довольно банальной: после ремонта водопровода предприятие Rīgas ūdens проводило промывку труб, и в результате образовался вот такой "гейзер".