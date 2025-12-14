Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Стрельба в одном из старейших университетов США: погибли двое студентов

© BBC 14 декабря, 2025 13:38

Мир 0 комментариев

По меньшей мере два человека погибли и восемь получили серьезные ранения в результате стрельбы, произошедшей во время экзаменов в Брауновском университете в городе Провиденс, штат Род-Айленд. Еще один человек получил нетяжелое ранение, следует из сообщений властей. Подозреваемого ищут.

Стрелявшего задержать пока не удалось, его описывают как мужчину в черной одежде, подробностей о подозреваемом пока мало, отмечает CNN. Погибшие, как и раненые — студенты, заявило руководство университета.

Брауновский университет — один из наиболее престижных частных университетов США, входит в Лигу плюща. Это одно из старейших высших учебных заведений страны, отмечает телекомпания.

Стрельба произошла в аудитории на первом этаже инженерного и физического факультетов, где днем должны были состояться экзамены. Один из студентов рассказал местному телеканалу WJAR, что два часа прятался под партой, дожидаясь, пока полиция закончит операцию.

Президент Дональд Трамп заявил, что был проинформирован о стрельбе. «Какое ужасное событие. Все, что мы можем сделать сейчас, это молиться за жертв. Это позор», — сказал Трамп журналистам.

Федеральные правоохранительные органы, включая ФБР, оказывают помощь местным правоохранительным органам.

«Виновный все еще на свободе», — заявил журналистам мэр Провиденса Бретт Смайли журналистам. По его словам, число жертв может возрасти.

Заместитель начальника полиции Тимоти О'Хара сказал, что личность подозреваемого еще не установлена. Полиция при этом считает, что подозреваемому около 30 лет — он попал на записи камер наблюдений, когда выходил из здания.

Официальные лица заявили, что разыскивают мужчину в черной одежде, и опубликовали видеозапись с подозреваемым, который, по словам О'Хары, мог быть в маске.

По данным властей, стрелок скрылся пешком после стрельбы по студентам в инженерном корпусе университета, где в это время проходили экзамены. Оружие не найдено.

Брауновский университет расположен на Колледж-Хилл в Провиденсе, столице штата Род-Айленд. Университет включает сотни зданий, в том числе лекционные залы, лаборатории и общежития.

Студент Чан-Хенг Чиен рассказал WJAR, что работал в лаборатории с тремя другими учащимися, когда увидел сообщение о стрельбе в квартале от них. По его словам, они ждали под столами около двух часов.

«Это тот день, которого, как хотелось бы, никогда не должно было случиться, но он случился», — заявила журналистам президент Брауновского университета Кристина Паксон, подтвердив, что все или почти все пострадавшие в результате стрельбы были студентами.

Губернатор Род-Айленда Дэниел Макки поклялся, что стрелок будет привлечен к ответственности: «Мы обязательно поймаем человека, который причинил столько страданий стольким людям».

Поиски подозреваемого затруднены отчасти из-за того, что центр Провиденса был переполнен покупателями в предпраздничные дни и тысячами людей, посещающих концерты, отмечает Reuters, ссылаясь на местные СМИ.

Агентство напоминает, что массовые убийства в учебных заведениях и других общественных местах в США происходят чаще, чем в других странах, поскольку в Соединенных Штатах действуют одни из самых либеральных законов об оружии в развитом мире.

По данным организации The Gun Violence Archive, в этом году в США произошло 389 подобных случаев, шесть раз стреляли в учебных заведениях. В прошлом году — более 500 случаев.

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

