Стрельба в одном из старейших университетов США: погибли двое студентов

Стрелявшего задержать пока не удалось, его описывают как мужчину в черной одежде, подробностей о подозреваемом пока мало, отмечает CNN. Погибшие, как и раненые — студенты, заявило руководство университета.

Брауновский университет — один из наиболее престижных частных университетов США, входит в Лигу плюща. Это одно из старейших высших учебных заведений страны, отмечает телекомпания.

Стрельба произошла в аудитории на первом этаже инженерного и физического факультетов, где днем должны были состояться экзамены. Один из студентов рассказал местному телеканалу WJAR, что два часа прятался под партой, дожидаясь, пока полиция закончит операцию.

Президент Дональд Трамп заявил, что был проинформирован о стрельбе. «Какое ужасное событие. Все, что мы можем сделать сейчас, это молиться за жертв. Это позор», — сказал Трамп журналистам.

Федеральные правоохранительные органы, включая ФБР, оказывают помощь местным правоохранительным органам.

«Виновный все еще на свободе», — заявил журналистам мэр Провиденса Бретт Смайли журналистам. По его словам, число жертв может возрасти.

Заместитель начальника полиции Тимоти О'Хара сказал, что личность подозреваемого еще не установлена. Полиция при этом считает, что подозреваемому около 30 лет — он попал на записи камер наблюдений, когда выходил из здания.

Официальные лица заявили, что разыскивают мужчину в черной одежде, и опубликовали видеозапись с подозреваемым, который, по словам О'Хары, мог быть в маске.

По данным властей, стрелок скрылся пешком после стрельбы по студентам в инженерном корпусе университета, где в это время проходили экзамены. Оружие не найдено.

Брауновский университет расположен на Колледж-Хилл в Провиденсе, столице штата Род-Айленд. Университет включает сотни зданий, в том числе лекционные залы, лаборатории и общежития.

Студент Чан-Хенг Чиен рассказал WJAR, что работал в лаборатории с тремя другими учащимися, когда увидел сообщение о стрельбе в квартале от них. По его словам, они ждали под столами около двух часов.

«Это тот день, которого, как хотелось бы, никогда не должно было случиться, но он случился», — заявила журналистам президент Брауновского университета Кристина Паксон, подтвердив, что все или почти все пострадавшие в результате стрельбы были студентами.

Губернатор Род-Айленда Дэниел Макки поклялся, что стрелок будет привлечен к ответственности: «Мы обязательно поймаем человека, который причинил столько страданий стольким людям».

Поиски подозреваемого затруднены отчасти из-за того, что центр Провиденса был переполнен покупателями в предпраздничные дни и тысячами людей, посещающих концерты, отмечает Reuters, ссылаясь на местные СМИ.

Агентство напоминает, что массовые убийства в учебных заведениях и других общественных местах в США происходят чаще, чем в других странах, поскольку в Соединенных Штатах действуют одни из самых либеральных законов об оружии в развитом мире.

По данным организации The Gun Violence Archive, в этом году в США произошло 389 подобных случаев, шесть раз стреляли в учебных заведениях. В прошлом году — более 500 случаев.