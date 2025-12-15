Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Снова плюсы: чего ожидать от погоды на этой неделе

© LETA 15 декабря, 2025 09:02

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии прогнозирует, что во второй половине следующей недели небо над страной прояснится.

Синоптики заявляют, что ещё в понедельник во многих местах в Латвии пройдут сильные дожди, ночью на востоке ещё будет наблюдаться снег и гололёд, на морском побережье - порывистый ветер, особенно в первой половине ночи. Затем осадки будут постепенно утихать, но в конце следующей недели до Латвии дойдёт новая зона осадков. По ночам столбик термометра во многих местах будет падать ниже нулевой отметки, но днём воздух прогреется, так что минусовая температура надолго не задержится.

В понедельник, 15 ноября, будет облачно, в западных и центральных районах время от времени будут идти дожди. В восточных районах ночью ещё ожидается снег и мокрый снег, однако температура воздуха в течение ночи повысится и осадки перейдут в дождь. На востоке Латвии утром и до полудня местами видимость ухудшится из-за тумана и дымки.

Будет дуть юго-западный и южный ветер, от слабого до умеренного, на морском побережье - умеренно сильный, западный и юго-западный, в первой половине ночи порывистый, скоростью до 15-18 м/с, днём до 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью и максимальная днём - в пределах от +2 до +7 градусов, на востоке страны ночью - от +2 до -3 градусов.

Во вторник, 16 декабря, сохранится пасмурная погода, местами пройдут небольшие дожди, а в среду, 17 декабря, будет преимущественно сухо, кое-где выглянет солнце.

В середине недели ветер будет южным, от слабого до умеренного, в ночь вторника на морском побережье сохранится порывистый юго-западный и южный ветер. По ночам местами, преимущественно на востоке, образуется туман, ухудшающий видимость. Минимальная температура воздуха ночью и максимальная днём - от +2 до +7 градусов, в среду, поскольку небо прояснится, во многих местах станет холоднее на несколько градусов, температура воздуха достигнет отрицательных значений.

Во второй половине недели погодные условия будет определять в основном антициклон, лишь в субботу ожидаются более интенсивные осадки в виде дождя, на востоке также мокрого снега. Во многих местах ночью столбик термометра опустится ниже нулевой отметки, но днём воздух будет прогреваться до температуры от +1 до +6 градусов, лишь на побережье будет примерно на градус теплее.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

