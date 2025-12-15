Снова плюсы: чего ожидать от погоды на этой неделе

Синоптики заявляют, что ещё в понедельник во многих местах в Латвии пройдут сильные дожди, ночью на востоке ещё будет наблюдаться снег и гололёд, на морском побережье - порывистый ветер, особенно в первой половине ночи. Затем осадки будут постепенно утихать, но в конце следующей недели до Латвии дойдёт новая зона осадков. По ночам столбик термометра во многих местах будет падать ниже нулевой отметки, но днём воздух прогреется, так что минусовая температура надолго не задержится.

В понедельник, 15 ноября, будет облачно, в западных и центральных районах время от времени будут идти дожди. В восточных районах ночью ещё ожидается снег и мокрый снег, однако температура воздуха в течение ночи повысится и осадки перейдут в дождь. На востоке Латвии утром и до полудня местами видимость ухудшится из-за тумана и дымки.

Будет дуть юго-западный и южный ветер, от слабого до умеренного, на морском побережье - умеренно сильный, западный и юго-западный, в первой половине ночи порывистый, скоростью до 15-18 м/с, днём до 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью и максимальная днём - в пределах от +2 до +7 градусов, на востоке страны ночью - от +2 до -3 градусов.

Во вторник, 16 декабря, сохранится пасмурная погода, местами пройдут небольшие дожди, а в среду, 17 декабря, будет преимущественно сухо, кое-где выглянет солнце.

В середине недели ветер будет южным, от слабого до умеренного, в ночь вторника на морском побережье сохранится порывистый юго-западный и южный ветер. По ночам местами, преимущественно на востоке, образуется туман, ухудшающий видимость. Минимальная температура воздуха ночью и максимальная днём - от +2 до +7 градусов, в среду, поскольку небо прояснится, во многих местах станет холоднее на несколько градусов, температура воздуха достигнет отрицательных значений.

Во второй половине недели погодные условия будет определять в основном антициклон, лишь в субботу ожидаются более интенсивные осадки в виде дождя, на востоке также мокрого снега. Во многих местах ночью столбик термометра опустится ниже нулевой отметки, но днём воздух будет прогреваться до температуры от +1 до +6 градусов, лишь на побережье будет примерно на градус теплее.