Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Предоплата или штраф? Как быть с пациентами, которые записались к врачу и не пришли

Редакция PRESS 15 декабря, 2025 09:21

Выбор редакции 0 комментариев

Очереди к врачам, где надо ждать от нескольких месяцев до года, уже стали притчей во языцех, о них не пишет только ленивый. Одна из причин очередей - пациенты записываются на консультацию или обследование, но не приходят и не предупреждают об этом, в результате чего в медучреждениях образуются простои. Это при том, что многие (но, видимо, не все) больницы и клиники обзванивают пациентов накануне визита и напоминают о нём.

В этом убедился на личном опыте председатель Валкской краевой думы Вентс Армандс Крауклис. 

"Сегодня я в больнице Страдиня на обследовании сердца, сестричка говорит: четыре пациента не явились и не предупредили об этом. Ближайшая запись - на март. Это одна из причин, почему очереди такие длинные. Как это изменить (добросовестность пациентов), хорошего ответа я не знаю. Ваши варианты?"

Вариантов предложили много, большинство из них включают в себя наказание рублём... то есть евриком - штрафы за неявку или взимание предоплаты. Но есть и другие мнения.

- Если не явишься, не предупредив за 24/48 часов, - счёт с полной оплатой обследования. Система, как в ДБДД: на визите к семейному врачу сумму надо оплатить. Только в этом случае нужна революция в e-veselība, которая, конечно, не произойдёт.

- Больница Страдиня, Онкоцентр всегда звонят плюс присылают два напоминания - и SMS, и на электронную почту. Это делают также поликлиники VCA и стоматологический институт. Человек должен быть без сознания, чтобы этого не заметить. Согласна с мнением, что следующие обследования - только платные.

- Денежный депозит при записи на услугу. Не пришёл - плати 200 евро.

- Предусмотреть больше времени для острых случаев, чтобы пациенты могли прийти и ждать в очереди с начала приёма врача. Например, пять пациентов попадают на "острый час", который после конца записи. Если кто-то пришёл раньше, он попадает вместо непришедшего. Если мне нужен врач, то сразу, а не через три месяца.

- Только штраф, других вариантов нет. Конечно, 10 раз надо и напомнить, потребовать подтвердить, что придут, но в конце концов должен быть реальный штраф. При записи на обследование нужно указать номер банковской карты, с которой при прогуле спишутся деньги.

- Штрафовать за неявку. Всё равно, хоть 10 евро, но штрафовать.

- Блокировать дальнейшие обследования на год.

- Как будто кто-то может вспомнить о записи год спустя.

- У меня самой был случай - лопнула шина по дороге на обследование под наркозом. Время - с самого утра, в e-veselība я отменила, дозвониться до регистратуры так рано невозможно. В машине не было домкрата. Всё что угодно может быть по дороге - аварии и т.д. Я поехала на обследование через две недели.

- Может быть, они умерли... ведь в очереди полгода надо ждать...

- Только одно лекарство: всю медицинскую отрасль - в коммерческий сектор, без каких-либо дотаций.

- В Швеции это просто устроено: в случае неявки надо платить 400 крон (36 евро), причём даже тогда, если визит к врачу был бесплатный. О неявке предупредить минимум за 24 часа.

- Только предоплата, видимо, сможет это "вылечить". Никакие штрафные квитанции не будут так эффективны, как предоплата.

- 4 пациента умерли, не дождавшись своей очереди. Ясное дело, виноваты.

Отметилась в комментариях и e-veselība, пообещав, что пациентам прикроют лавочку - больше нельзя будет записываться в несколько мест сразу:

"Добрый день! Мы сейчас упорно трудимся, чтобы в будущем году внедрить э-запись, когда с одним направлением можно будет записаться для получения услуги только в одно медучреждение. Это сократит искусственные очереди, когда люди параллельно записываются в несколько мест и не отменяют записи". 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать