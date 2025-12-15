Предоплата или штраф? Как быть с пациентами, которые записались к врачу и не пришли

В этом убедился на личном опыте председатель Валкской краевой думы Вентс Армандс Крауклис.

"Сегодня я в больнице Страдиня на обследовании сердца, сестричка говорит: четыре пациента не явились и не предупредили об этом. Ближайшая запись - на март. Это одна из причин, почему очереди такие длинные. Как это изменить (добросовестность пациентов), хорошего ответа я не знаю. Ваши варианты?"

Вариантов предложили много, большинство из них включают в себя наказание рублём... то есть евриком - штрафы за неявку или взимание предоплаты. Но есть и другие мнения.

- Если не явишься, не предупредив за 24/48 часов, - счёт с полной оплатой обследования. Система, как в ДБДД: на визите к семейному врачу сумму надо оплатить. Только в этом случае нужна революция в e-veselība, которая, конечно, не произойдёт.

- Больница Страдиня, Онкоцентр всегда звонят плюс присылают два напоминания - и SMS, и на электронную почту. Это делают также поликлиники VCA и стоматологический институт. Человек должен быть без сознания, чтобы этого не заметить. Согласна с мнением, что следующие обследования - только платные.

- Денежный депозит при записи на услугу. Не пришёл - плати 200 евро.

- Предусмотреть больше времени для острых случаев, чтобы пациенты могли прийти и ждать в очереди с начала приёма врача. Например, пять пациентов попадают на "острый час", который после конца записи. Если кто-то пришёл раньше, он попадает вместо непришедшего. Если мне нужен врач, то сразу, а не через три месяца.

- Только штраф, других вариантов нет. Конечно, 10 раз надо и напомнить, потребовать подтвердить, что придут, но в конце концов должен быть реальный штраф. При записи на обследование нужно указать номер банковской карты, с которой при прогуле спишутся деньги.

- Штрафовать за неявку. Всё равно, хоть 10 евро, но штрафовать.

- Блокировать дальнейшие обследования на год.

- Как будто кто-то может вспомнить о записи год спустя.

- У меня самой был случай - лопнула шина по дороге на обследование под наркозом. Время - с самого утра, в e-veselība я отменила, дозвониться до регистратуры так рано невозможно. В машине не было домкрата. Всё что угодно может быть по дороге - аварии и т.д. Я поехала на обследование через две недели.

- Может быть, они умерли... ведь в очереди полгода надо ждать...

- Только одно лекарство: всю медицинскую отрасль - в коммерческий сектор, без каких-либо дотаций.

- В Швеции это просто устроено: в случае неявки надо платить 400 крон (36 евро), причём даже тогда, если визит к врачу был бесплатный. О неявке предупредить минимум за 24 часа.

- Только предоплата, видимо, сможет это "вылечить". Никакие штрафные квитанции не будут так эффективны, как предоплата.

- 4 пациента умерли, не дождавшись своей очереди. Ясное дело, виноваты.

Отметилась в комментариях и e-veselība, пообещав, что пациентам прикроют лавочку - больше нельзя будет записываться в несколько мест сразу:

"Добрый день! Мы сейчас упорно трудимся, чтобы в будущем году внедрить э-запись, когда с одним направлением можно будет записаться для получения услуги только в одно медучреждение. Это сократит искусственные очереди, когда люди параллельно записываются в несколько мест и не отменяют записи".