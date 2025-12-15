"Латвийский Сейм принял на рассмотрение инициативу о лишении гражданства и высылке нелояльных лиц. То есть депутаты, в том числе либеральные, считают, что неплохая идея, надо обсудить.

Отнесусь к идее экспертно без лишней лирики про демократию, равенство и права человека. Итак, какие изменения в законодательстве нужны для реализации этой инициативы:

- Выйти из Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года. Без этого нельзя лишать человека единственного гражданства. Есть одно неудобство, латвийская политика сильно завязана на принципе правового государства и международном правовом порядке. Говорят даже, что именно международное право обеспечивает безопасность малых государств. Поэтому скорый выход из конвенции представляется проблематичным.

- Выход из конвенции не решает проблему высылки - выслать можно в страну гражданства, а его мы только что отобрали. Другие страны не обязаны таких принимать. Напрашивается решение - создать специальное гетто внутри латвийской территории. Однако это может вызвать непонимание у наших европейских партнеров

- Поэтому наиболее перспективным решением было бы развитие института негражданства. В законе о негражданах необходимо установить, что неграждане - это постоянная категория латвийских жителей, приравненная к гражданам пятого сорта. Почему пятого? Потому что закон о гражданстве также следует поменять и ввести дифференцированное гражданство - пяти сортов. Понятное дело, что натурализованные граждане не могут быть гражданами первого сорта, а могут начинать, например с четвертого, ну и выслуживаться до первого.

- Ну и напоследок стоит поменять статью 91 латвийской конституции, о том, что все люди равны перед законом, заменив слово "люди" на слово "граждане первого сорта".

Пожелаем успехов нашим депутатам в создании бедного и закрытого общества, основанного на страхе и предрассудках".