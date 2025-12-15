Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

«Образец лицемерия!» Известные в обществе люди критикуют благотворительную кампанию

Редакция PRESS 15 декабря, 2025 10:12

Выбор редакции 0 комментариев

Проходящий сейчас в Латвии благотворительный марафон Dod pieci! проводится ежегодно. В ходе этой акции собирают средства на процедуры реабилитации для детей и подростков с неврологическими расстройствами движения. Несмотря на то, что в марафоне участвует много людей и у этой акции много сторонников, есть и те, кто выступает с резкой критикой.

Критика основана на том, что общественное СМИ, которое содержится на средства налогоплательщиков, само не жертвует, а лишь призывает население раскошелиться в очередной раз.

Вот, например, что пишет в соцсети "Х" продюсер Жаклина Циновска (на фото):

"Это действительно убожество - просить у народа скинуться на больных детей, в то время как сами себе выплачивают десятки миллионов премий, раздают всяким фондам общественной интеграции и по другим своим карманам! ОБРАЗЕЦ ЛИЦЕМЕРИЯ!"

В комментариях она уточнила, что имеет в виду не только общественное СМИ, но и чиновничество в целом:

"Подумайте ещё, может быть, дойдёт, что сами вы, похоже, один из... Чиновников, должностных лиц в министерствах, которым ТОЛЬКО НА ПРЕМИИ наряду с хорошими регулярными зарплатами в 2024 году было выплачено примерно 50 миллионов! Пожертвовано больным деткам, как с помпой было объявлено, примерно один миллион!"

Так Циновска ответила тому, кто упрекнул её в распространении "кремлёвских нарративов", написавшему: "Точно то же самое ватники говорят об Украине. Нарратив один к одному. Не стоило бы поддаваться кремлёвской дезинформации".

Многие отнеслись к посту Циновски с критикой, но немало и тех, кто с ней согласен:

- Ну, на эту пятёрку никто не обеднеет.

- Dod pieci проводится уже много лет. С каждым годом там собирают всё более крупные суммы денег для реальных людей. И теперь вдруг это мероприятие стало плохим и лицемерным? Жаклин, с вами чем дальше, тем безумнее.

- Жаклина, можешь себе представить: они требуют этих премий, чтобы сразу потом пожертвовать больным детям.

- Жаклина, что это даёт, что ты тут жалуешься в соцсети. Напиши им письмо. Ты ведь не можешь доказать, что правление LSM не жертвовало частным образом. Была бы сама в этом правлении, говорила бы другим языком!

- Не надо стесняться, 245 миллионов премии, а не десятки миллионов.

- Странной кажется реклама Dod5: "Жертвуя 5 евро, вы заплатите за 5-минутную реабилитацию одного ребёнка!" Евро за 1 минуту?! 60 евро в час?! Дорого! А пять минут - это вообще ничто! Тогда мы сбросимся, заплатим, чтобы господам не пришлось тратить на детей, а наварятся некоторые физиотерапевты - явно "приближённые"?!

- Мадемуазель Жаклин может устроить своё благотворительное мероприятие, которое не будет лицемерием.

- Маркетинговый инструмент для того, чтобы сделать имидж чище, избирательная эмпатия, социальные проблемы существуют круглый год. Нормализуй систему, где проблемы не решаются структурно, призывая к ответственности принимающих решения, выводя на свет божий причины, лазейки в бюрократии, поддержку бездеятельности.

- В бюджете Минздрава есть раздел: на то и на это скинутся лохи через ZiedotLV.

- Поэтому мне этот марафон противен, это место для политиков, где пофоткаться.

- Скинемся, куда ж мы денемся... Если ребёнок сколько-нибудь перспективный (субъективная оценка), он ИМЕЕТ право развиваться, совершенствоваться и жить как можно более полноценно, независимо и самостоятельно.

- Жертвовать, давать тем, кому нужнее, как для наших детей, это замечательно, каждый жертвователь МОЛОДЕЦ, но то, что в эти времена депутаты, "слуги народа", себе выписывают премии из наших налогов, это позорное пятно, плевок в лицо всему народу. ПОЗОР.

- Я тоже в шоке... Десятки и сотни миллионов разбазаривают на тендеры с раздутыми (условленными) ценами, а на наших детей денег нет. Мы видим приоритеты. Мы же все это видим, есть ведь энные случаи, а ещё больше тех, о которых не говорят.

Лато Лапса тоже высказался по теме в "ТикТоке": "Настала самая циничная, самая лицемерная, самая непорядочная благотворительная акция года в понимании "общественного" СМИ!"

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать