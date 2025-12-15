«Образец лицемерия!» Известные в обществе люди критикуют благотворительную кампанию

Критика основана на том, что общественное СМИ, которое содержится на средства налогоплательщиков, само не жертвует, а лишь призывает население раскошелиться в очередной раз.

Вот, например, что пишет в соцсети "Х" продюсер Жаклина Циновска (на фото):

"Это действительно убожество - просить у народа скинуться на больных детей, в то время как сами себе выплачивают десятки миллионов премий, раздают всяким фондам общественной интеграции и по другим своим карманам! ОБРАЗЕЦ ЛИЦЕМЕРИЯ!"

В комментариях она уточнила, что имеет в виду не только общественное СМИ, но и чиновничество в целом:

"Подумайте ещё, может быть, дойдёт, что сами вы, похоже, один из... Чиновников, должностных лиц в министерствах, которым ТОЛЬКО НА ПРЕМИИ наряду с хорошими регулярными зарплатами в 2024 году было выплачено примерно 50 миллионов! Пожертвовано больным деткам, как с помпой было объявлено, примерно один миллион!"

Так Циновска ответила тому, кто упрекнул её в распространении "кремлёвских нарративов", написавшему: "Точно то же самое ватники говорят об Украине. Нарратив один к одному. Не стоило бы поддаваться кремлёвской дезинформации".

Многие отнеслись к посту Циновски с критикой, но немало и тех, кто с ней согласен:

- Ну, на эту пятёрку никто не обеднеет.

- Dod pieci проводится уже много лет. С каждым годом там собирают всё более крупные суммы денег для реальных людей. И теперь вдруг это мероприятие стало плохим и лицемерным? Жаклин, с вами чем дальше, тем безумнее.

- Жаклина, можешь себе представить: они требуют этих премий, чтобы сразу потом пожертвовать больным детям.

- Жаклина, что это даёт, что ты тут жалуешься в соцсети. Напиши им письмо. Ты ведь не можешь доказать, что правление LSM не жертвовало частным образом. Была бы сама в этом правлении, говорила бы другим языком!

- Не надо стесняться, 245 миллионов премии, а не десятки миллионов.

- Странной кажется реклама Dod5: "Жертвуя 5 евро, вы заплатите за 5-минутную реабилитацию одного ребёнка!" Евро за 1 минуту?! 60 евро в час?! Дорого! А пять минут - это вообще ничто! Тогда мы сбросимся, заплатим, чтобы господам не пришлось тратить на детей, а наварятся некоторые физиотерапевты - явно "приближённые"?!

- Мадемуазель Жаклин может устроить своё благотворительное мероприятие, которое не будет лицемерием.

- Маркетинговый инструмент для того, чтобы сделать имидж чище, избирательная эмпатия, социальные проблемы существуют круглый год. Нормализуй систему, где проблемы не решаются структурно, призывая к ответственности принимающих решения, выводя на свет божий причины, лазейки в бюрократии, поддержку бездеятельности.

- В бюджете Минздрава есть раздел: на то и на это скинутся лохи через ZiedotLV.

- Поэтому мне этот марафон противен, это место для политиков, где пофоткаться.

- Скинемся, куда ж мы денемся... Если ребёнок сколько-нибудь перспективный (субъективная оценка), он ИМЕЕТ право развиваться, совершенствоваться и жить как можно более полноценно, независимо и самостоятельно.

- Жертвовать, давать тем, кому нужнее, как для наших детей, это замечательно, каждый жертвователь МОЛОДЕЦ, но то, что в эти времена депутаты, "слуги народа", себе выписывают премии из наших налогов, это позорное пятно, плевок в лицо всему народу. ПОЗОР.

- Я тоже в шоке... Десятки и сотни миллионов разбазаривают на тендеры с раздутыми (условленными) ценами, а на наших детей денег нет. Мы видим приоритеты. Мы же все это видим, есть ведь энные случаи, а ещё больше тех, о которых не говорят.

Лато Лапса тоже высказался по теме в "ТикТоке": "Настала самая циничная, самая лицемерная, самая непорядочная благотворительная акция года в понимании "общественного" СМИ!"