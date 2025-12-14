В ФРГ предотвратили возможную атаку на рождественский базар

В Баварии были задержаны пять подозреваемых в подготовке возможного нападения на рождественский базар в районе Дингольфинг-Ландау на юго-востоке Германии. Об этом вечером в субботу, 13 декабря, сообщили в Генеральной прокуратуре Мюнхена, Баварском центре по борьбе с экстремизмом и терроризмом (ZET) и полицейском управлении Нижней Баварии.

В спецоперации 12 декабря были задействованы правоохранители, спецназ, земельное ведомство по уголовным делам (LKA) Баварии и земельное ведомство по охране конституции ФРГ.

Речь идет о "покушении на убийство"

По версии следствия, 56-летний гражданин Египта призвал в мечети в районе Дингольфинга-Ландау совершить в рождественский период атаку с задействованием автомобиля с целью убить или ранить как можно большее число людей. Речь идет о возможном "покушении на убийство", подчеркивается в заявлении.

Трое подозреваемых - подданные Марокко в возрасте 30, 28 и 22 лет - согласились участвовать в атаке, считают следователи. Всем троим вменяется в вину пособничество. Еще один подозреваемый - 37-летний гражданин Сирии - поддерживал указанных лиц в намерении совершить преступление, полагают в правоохранительных органах. Там говорят об исламистских мотивах готовившейся атаки.

Ордера на арест были выданы 13 декабря. Четверо подозреваемых находятся в предварительном заключении "в различных исправительных учреждениях", пятого суд постановил взять под стражу.