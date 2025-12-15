У нас самые низкие дотации! Латвийские фермеры дошли с протестом до Брюсселя

В ходе акции протеста фермеры выступят против предложения Европейской комиссии (ЕК) по следующему многолетнему бюджету на 2028–2034 годы, отстаивая сохранение сильной, адекватной и единой Общей сельскохозяйственной политики (ОСП) ЕС после 2027 года, обеспечение справедливых условий торговли и сокращение бюрократии.

Заместитель председателя правления объединения «Zemnieku saeima» Майра Дзелзкалея-Бурмистре отмечает, что в случае внедрения подхода единого фонда и если Латвия никак не будет пытаться изменить эту модель, будущее латвийского сельского хозяйства окажется под угрозой.

Дзелзкалея-Бурмистре подчёркивает, что латвийские фермеры и без того на протяжении многих лет необоснованно и несправедливо получают самые низкие выплаты поддержки в Европе, несмотря на то, что требования для получения этих выплат одинаковы во всех странах — членах ЕС.

С учётом предложения ЕК по следующему многолетнему бюджету ЕС и заложенного в нём игнорирования национальных интересов Латвии представители латвийского аграрного сектора также примут участие в протестах фермеров в Брюсселе. «Zemnieku saeima» поясняет, что действующее предложение предусматривает: с 2028 года латвийские фермеры будут получать самые низкие выплаты поддержки среди всех стран ЕС — всего 74 % от среднего уровня по ЕС.

Дзелзкалея-Бурмистре подчёркивает, что такое предложение для латвийских фермеров категорически неприемлемо. Оно не сократит различия, за устранение которых латвийские фермеры борются уже 20 лет, а, напротив, законсервирует историческую несправедливость.

«Пока другие страны инвестируют в своё развитие, сельское хозяйство Латвии вновь ставят на последнее место в Европе. Латвийскому государству необходимо отстаивать интересы своих фермеров, настаивая на полном выравнивании прямых выплат. Это помогло бы не только экономике страны, но и в долгосрочной перспективе сделало бы местные продукты питания значительно дешевле», — подчёркивает Дзелзкалея-Бурмистре.

Латвийские фермеры в качестве минимально приемлемого компромисса на следующий многолетний период выдвинули бюджет, обеспечивающий как минимум 90 % от среднего уровня сельскохозяйственной поддержки в ЕС. Для достижения такого уровня, помимо обозначенных ЕК минимальных 2,6 млрд евро, которые Латвии предполагается направить на сельское хозяйство в плановом периоде 2028–2034 годов, потребуется ещё как минимум один миллиард евро.

В отличие от предыдущих периодов планирования, ЕК предлагает, чтобы в следующем периоде с 2028 по 2034 год финансирование ОСП больше не было самостоятельным, отдельным и заранее определённым для государств-членов. Вместо этого планируется создание Национальных и региональных планов партнёрства (НРП), или «единого фонда», в который будут включены политика сплочённости, Европейский фонд регионального развития, Социальный фонд, Общая сельскохозяйственная политика и другие общие политики ЕС.

Как поясняют в «Zemnieku saeima», это означает, что больше не будет чётко установленного финансирования, предназначенного для развития сельскохозяйственной политики каждой страны и для сокращения неравенства в уровне поддержки между государствами ЕС. Политика единого фонда предусматривает определение минимального объёма средств, который каждая страна на основе предыдущего периода обязана направлять на сельское хозяйство, при этом на национальном уровне необходимо будет решать вопрос о выделении дополнительного финансирования, в том числе для сокращения неравенства в объёмах поддержки между странами ЕС.

Объединение «Zemnieku saeima» призвало президента государства Эдгара Ринкевича и премьер-министра Эвику Силиню (JV) не допустить реализации единой политики ЕК и, защищая национальные интересы сельского хозяйства, выступить против политики единого фонда ЕК, а также добиваться того, чтобы Общая сельскохозяйственная политика и впредь оставалась отдельной политикой с отдельным, определяемым на уровне ЕС бюджетом и распределением средств для каждой страны с учётом необходимости выравнивания прямых выплат.

В четверг, 18 декабря, в Брюсселе пройдёт крупнейшая на сегодняшний день акция протеста фермеров, которая соберёт более 10 000 аграриев из всех 27 государств — членов ЕС. Организаторы акции — общеевропейская организация фермеров и кооперативов Copa-Cogeca — указывают, что предложение ЕК угрожает продовольственной безопасности Европы, принижает значение сельского хозяйства как стратегической отрасли, усиливает зависимость от нестабильных рынков третьих стран и противоречит декларируемой самой ЕС цели обеспечить устойчивые и конкурентоспособные хозяйства.

По этой причине Copa-Cogeca требует от государств-членов и институтов ЕС незамедлительно изменить продвигаемый ЕК подход, сохранить ОСП как сильную и стабильную политику с адекватным финансированием, которая позволит Европе сохранить свой потенциал и безопасность в сфере производства продовольствия.