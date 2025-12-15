Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
С опозданием на 45 минут: с поездами ViVi опять проблемы

Редакция PRESS 15 декабря, 2025 14:14

Новости Латвии 0 комментариев

«Вот и дизельные тоже не едут». Сбои в работе железнодорожной инфраструктуры этим утром привели к задержкам поездов и доставили неудобства пассажирам.

Утро понедельника для многих пользователей общественного транспорта началось с неожиданных трудностей — несколько пассажирских поездов «Vivi» сегодня задерживаются, о чём свидетельствуют жалобы жителей в социальных сетях.

Задержки затронули ряд популярных маршрутов, в том числе рейсы из Валмиеры, Валги и Лиепаи в Ригу. В отдельных случаях опоздание составляет от 15 до 45 минут, что особенно ощутимо для пассажиров, направляющихся на работу или учёбу.

В официальной информации указано, что причиной задержек являются проблемы с железнодорожной инфраструктурой. Пассажирам рекомендуют воспользоваться другими рейсами либо, при необходимости, запрашивать компенсацию в случаях, когда дальнейшая поездка была продолжена на такси или другом виде транспорта.

Тем временем в соцсетях появилось множество сообщений с выражением недовольства сложившейся ситуацией. Так, одна из женщин пишет, что поезд на участке между Лигатне и Сигулдой стоит уже довольно долго, при этом сообщается, что остановка продлится как минимум ещё 40 минут.

Кондукторы АО “Pasažieru vilciens” (PV) проинструктированы о порядке действий в экстренных ситуациях, когда поезда задерживаются или останавливаются.

В PV поясняют, что в случаях, когда у пассажира возникает неотложная ситуация и предложенное кондуктором-контролёром общее решение не подходит и требуется дополнительная помощь, пассажиру следует немедленно обратиться к кондуктору-контролёру и сообщить о своей ситуации, чтобы найти наиболее подходящую альтернативу.

«Например, если в подобной ситуации окажется школьник, у которого не будет средств для оплаты такси, кондуктор-контролёр позаботится о его вызове. Поэтому мы просим родителей заранее обсудить с детьми порядок действий в случае длительной остановки поезда», — поясняют в PV.

В то же время компания отмечает, что в условиях, когда отсутствует альтернативный поезд или ожидание занимает слишком много времени, пассажирам рекомендуется выбирать другие виды транспорта — автобус, микроавтобус, такси или каршеринг. После этого для возмещения прямых убытков необходимо подать билет на поезд и другие документы, подтверждающие размер требуемой компенсации.

Также в PV напоминают, что информацию об изменениях в расписании движения поездов пассажиры могут получить в мобильном приложении «Vivi Latvija», а также на сайте «vivi.lv», добавляя, что кондукторы проинструктированы информировать пассажиров о текущей ситуации.

