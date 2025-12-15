Впервые за многие десятилетия: часы на Башне Петра показывают точное время

Часы церкви Святого Петра в Риге были первым публичным мерилом времени в городе. Вместе с часами в определённые часы звучал колокол, объявлявший всему городу начало и конец рабочего дня и игравший важную роль в поддержании общественного порядка.

«В прошлом церковные часы были символом инноваций и благополучия. Сегодня восстановленные часы обладают не только практической, но и эмоциональной, а также культурно-исторической ценностью, напоминая об истории Риги, её развитии и пережитых за столетия эпохах. Мы искренне рады и выражаем огромную благодарность всем жертвователям и сторонникам, которые совместными усилиями сделали возможным этот большой проект», — отметил председатель правления фонда Рижской церкви Святого Петра Стефан Майснер.

Восстановление часов выполнил один из ведущих производителей часовых механизмов Германии совместно с местными мастерами, а финансирование обеспечили пожертвования. Новый механизм показывает точное время на всех четырёх циферблатах башни, используя европейский сигнал времени, который принимается антенной и передаётся на четыре отдельных механизма.

История часов Рижской церкви Святого Петра тесно связана с судьбой самого храма. В 1941 году, во время войны, часовой механизм вместе с церковными колоколами был уничтожен. В советский период на его месте установили механизм, изготовленный на Армянском часовом комбинате, который впоследствии столкнулся с различными техническими проблемами. Теперь время в башне отсчитывает современное и долговечное решение, объединяющее лучшие традиции производства часовых механизмов и высокую точность.

В будущем к новому часовому механизму планируется добавить звучание колоколов каждый час или полчаса, однако для этого потребуются дополнительные средства, которые предполагается привлечь за счёт пожертвований. Установить в башне настоящий колокол для отбивания часов пока не позволяет конструкция башни, так как существующие проёмы слишком узкие. Поэтому ведётся поиск альтернативных решений, которые позволят сохранить аутентичное звучание колокола.

Использовавшийся в советское время часовой механизм планируется отреставрировать и после восстановления помещений башни выставить для обозрения. Он будет дополнен небольшим циферблатом, чтобы посетители могли понять принцип его работы.

Церковь Святого Петра — самая высокая церковь Риги, значительный архитектурный памятник государственного значения XIII века в готическом стиле, а также колыбель Реформационного движения не только в Латвии, но и во всей Ливонии. До 2022 года храм находился в управлении Рижской думы. В марте 2022 года Сейм принял специальный «Закон о Рижской церкви Святого Петра», передав церковь историческому владельцу — фонду Латвийской евангелическо-лютеранской церкви и Немецкой общины Святого Петра. В настоящее время в храме ведутся масштабные реставрационные работы.