Впервые за многие десятилетия: часы на Башне Петра показывают точное время

Редакция PRESS 15 декабря, 2025 10:42

Всюду жизнь 0 комментариев

В Рижской церкви Святого Петра торжественно открыт восстановленный церковный часы, которые после перерыва в несколько десятилетий вновь показывают точное время. Церемонию открытия украсило звучное выступление трубачей, напомнившее о старинной традиции, когда с помощью трубных сигналов с церковных башен сообщали о важных событиях и задавали ритм городской жизни. 

Часы церкви Святого Петра в Риге были первым публичным мерилом времени в городе. Вместе с часами в определённые часы звучал  колокол, объявлявший всему городу начало и конец рабочего дня и игравший важную роль в поддержании общественного порядка.

«В прошлом церковные часы были символом инноваций и благополучия. Сегодня восстановленные часы обладают не только практической, но и эмоциональной, а также культурно-исторической ценностью, напоминая об истории Риги, её развитии и пережитых за столетия эпохах. Мы искренне рады и выражаем огромную благодарность всем жертвователям и сторонникам, которые совместными усилиями сделали возможным этот большой проект», — отметил председатель правления фонда Рижской церкви Святого Петра Стефан Майснер.

Восстановление часов выполнил один из ведущих производителей часовых механизмов Германии совместно с местными мастерами, а финансирование обеспечили пожертвования. Новый механизм показывает точное время на всех четырёх циферблатах башни, используя европейский сигнал времени, который принимается антенной и передаётся на четыре отдельных механизма.

История часов Рижской церкви Святого Петра тесно связана с судьбой самого храма. В 1941 году, во время войны, часовой механизм вместе с церковными колоколами был уничтожен. В советский период на его месте установили механизм, изготовленный на Армянском часовом комбинате, который впоследствии столкнулся с различными техническими проблемами. Теперь время в башне отсчитывает современное и долговечное решение, объединяющее лучшие традиции производства часовых механизмов и высокую точность.

В будущем к новому часовому механизму планируется добавить звучание колоколов каждый час или полчаса, однако для этого потребуются дополнительные средства, которые предполагается привлечь за счёт пожертвований. Установить в башне настоящий колокол для отбивания часов пока не позволяет конструкция башни, так как существующие проёмы слишком узкие. Поэтому ведётся поиск альтернативных решений, которые позволят сохранить аутентичное звучание колокола.

Использовавшийся в советское время часовой механизм планируется отреставрировать и после восстановления помещений башни выставить для обозрения. Он будет дополнен небольшим циферблатом, чтобы посетители могли понять принцип его работы.

Церковь Святого Петра — самая высокая церковь Риги, значительный архитектурный памятник государственного значения XIII века в готическом стиле, а также колыбель Реформационного движения не только в Латвии, но и во всей Ливонии. До 2022 года храм находился в управлении Рижской думы. В марте 2022 года Сейм принял специальный «Закон о Рижской церкви Святого Петра», передав церковь историческому владельцу — фонду Латвийской евангелическо-лютеранской церкви и Немецкой общины Святого Петра. В настоящее время в храме ведутся масштабные реставрационные работы.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

