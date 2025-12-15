Не запрещено: через Латвию идет редкий ресурс для военной машины Путина

Натуральный каучук является одним из самых ценных видов сырья для производства военной продукции. «Каучук — это очень прочный резиновый материал, который может использоваться и в гражданской авиации. А также в различных креплениях в гусеничных механизмах», — рассказывает Элина Эгле, руководитель Латвийской федерации оборонной и охранной промышленности. Натуральный каучук очень востребован, поскольку его свойства не могут быть полностью повторены синтетическими заменителями. Это означает, что натуральный каучук доступен в ограниченном количестве.

Россия, использующая каучук, в том числе, для производства шин для военных летательных аппаратов, зависит от импорта этого сырья. «В России производят синтетический каучук, однако он не обладает такими свойствами, как натуральный каучук, которые необходимы для прочности, долговечности и эффективности работы авиационных шин», — объясняет Елена Юрченко, директор по анализу, расследованиям и исследованиям Совета экономической безопасности Украины.

Натуральный каучук в России используется, в том числе, для производства шин для самолетов, которые наносят ракетные и авиабомбовые удары по Украине. В частности, в 2023 и 2024 годах российская авиация использовала около 70 бронированных самолетов Су-34 и Су-35С. Однако, как выяснил Совет экономической безопасности Украины, РФ зависит от натурального каучука в производстве шин для этих самолетов.

Латвия в этой схеме является промежуточным звеном, заключил Совет экономической безопасности Украины, который изучил таможенные декларации в базе данных Export Genius. А именно: натуральный каучук в основном производится в Малайзии и Индонезии. Учитывая, что эти страны не находятся под санкциями, натуральный каучук из них обычно экспортируется в РФ напрямую или через Китай. Однако каучук попадает в Россию и через европейские страны. Как заключили в Украине, в прошлом году поставщики из Европейского Союза вывезли в Россию натуральный каучук на сумму более двух с половиной миллионов евро. «Европейские страны сами не являются производителями, но, поскольку экспорт не запрещен, они могут использоваться как центры реэкспорта», — говорит Юрченко.

Согласно украинскому исследованию, Латвия обеспечила 86% всего натурального каучука, поставленного в Россию из Европейского Союза. Остальные четырнадцать процентов поставила Италия.

Исследование Совета экономической безопасности Украины показывает, что в прошлом году две латвийские компании отправили натуральный каучук на сумму более двух миллионов евро через Латвию пяти связанным с РФ предприятиям. Согласно данным Lursoft, одно предприятие занимается услугами поддержки транспорта, другое — посредническими услугами в области грузовых перевозок.

De facto известно, какие латвийские фирмы фигурируют в качестве экспортеров натурального каучука, однако обе они отрицают, что в прошлом году отправляли грузы упомянутым предприятиям. Обе компании также утверждают, что строго соблюдают требования законодательства и обязательных нормативных актов. Сейчас, после того как и издание Politico сообщило, что натуральный каучук поступает в Россию через Латвию, ситуацию расследуют органы безопасности.

«Мы сразу же запросили информацию у служб безопасности, потому что это натуральный каучук. Это несанкционированный товар, он используется по-разному. И первое, что мы должны сделать — понять, произошло ли действительно нарушение санкций, была ли поставка непосредственно военному комплексу. Сейчас мы ждем заключения от наших органов безопасности», — заявляет парламентский секретарь Министерства иностранных дел Артем Уршульскис. Министерство иностранных дел надеется получить заключение органов безопасности в течение ближайших двух недель.

Натуральный каучук, в отличие от синтетического, в настоящее время не подпадает под санкции. Кроме того, связанные с Россией предприятия, которые официально получают натуральный каучук через Латвию, не включены в санкционный список Европейского Союза. «Я думаю, что это вопрос о лазейке в санкциях, потому что невозможно охватить абсолютно все ограничения и все конкретные товары и услуги, которые являются частью обмена между Россией и европейскими странами», — считает автор Politico Херардо Фортуна.

De facto известно, что Латвия в дискуссиях о следующем, то есть двадцатом, пакете санкций, ожидаемых в начале следующего года, призовет ввести санкции в отношении каучука. Однако уже сейчас известно, что будут страны, которые выступят против этого предложения. «В каждом раунде переговоров о санкциях есть одна важная особенность — если даже только одна страна отказывается согласиться, это означает, что санкции автоматически теряют силу. В этом смысле единогласие является как сильной стороной системы, так и ее ограничением», — говорит Фортуна. Больше ясности о том, как может выглядеть следующий пакет санкций, ожидается в марте.

В целом экспорт каучука и его изделий из Латвии в Россию за последние пять лет был очень неравномерным. До 2023 года он стремительно рос, но затем существенно упал. Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в 2023 году экспорт каучука и его изделий в Россию оценивался в 41,15 миллиона евро, в 2024 году этот экспорт снизился до 19,97 миллиона евро. Правда, в этих данных ЦСУ не отражен каучук, который только «прошел через» Латвию, или, другими словами, был реэкспортирован.

Председатель подкомиссии Сейма по экспорту и конкурентоспособности Артур Бутанс (Нацобъединение) считает, что необходимо более тщательно проверять, не используется ли экспортируемое из Латвии сырье в военной промышленности.

«Уже когда появилась информация об экспорте марганцевой руды, что она идет через Латвию и используется в военной промышленности, уже тогда мы в Сейме призывали Кабинет министров действовать. Звучали призывы убедиться, что это единственное сырье и не используется ли другое в военной промышленности. Сейчас те сигналы, которые были получены о каучуке, свидетельствуют о том, что он используется как в авиации, так и для гаубиц, и в основном для шин», — считает Бутанс. Он ожидает, что эту задачу должно взять на себя Министерство иностранных дел.

Кроме того, в настоящее время нет общедоступной информации о том, какие предприятия экспортируют товары из Латвии в Россию. Самые актуальные доступные данные относятся к лету прошлого года. Пока Министерству экономики не удалось найти решение, как сбалансировать право общественности знать экспортеров и возможные риски судебных разбирательств.