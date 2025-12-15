Донорские клиники ЕС в панике: один донор спермы передал рак сотням детей по всей Европе

Расследование показало, что донор из Дании, сам не зная об этом, был носителем мутации гена TP53. Этот ген отвечает за работу белка p53 — ключевого механизма защиты организма от рака. Он контролирует деление клеток, ремонт ДНК и запускает уничтожение повреждённых клеток. При мутации этот защитный механизм фактически отключается.

Редкая мутация TP53 вызывает Синдром Ли-Фраумени — одно из самых тяжёлых наследственных онкологических заболеваний. У его носителей до 90% риска развития рака к 60 годам, при этом опухоли часто возникают уже в детстве.

По данным журналистских расследований BBC и CNN, среди биологических детей этого донора:

выявлено не менее 10 случаев рака, включая лейкемию и лимфому Ходжкина;

подтверждены случаи смерти в раннем возрасте;

число пострадавших может быть выше, поскольку поиск семей продолжается.

Связь между заболеваниями и конкретным донором первой установила группа генетиков. В частности, клинический генетик Эдвиж Каспер публично подтвердила, что некоторые дети с унаследованной мутацией уже скончались.

По официальным данным, сперма этого донора была направлена в 67 клиник в 14 странах Европы. На данный момент подтверждено 197 детей, однако реальное число может быть выше — не все клиники смогли восстановить полные архивы.

Именно это и стало причиной паники: стандартные генетические проверки доноров не включают анализ TP53, поскольку мутация встречается крайне редко — у одного человека из 5–20 тысяч. Формально клиники не нарушили правила, но последствия оказались катастрофическими.

Сейчас медицинские учреждения срочно пытаются связаться со всеми семьями, чтобы организовать ранний и регулярный скрининг. При синдроме Ли-Фраумени это единственный способ вовремя обнаружить опухоль и спасти жизнь.

Эта история уже запустила обсуждение пересмотра правил генетического скрининга доноров по всей Европе, но для десятков семей этот разговор начался слишком поздно.