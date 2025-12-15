Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Донорские клиники ЕС в панике: один донор спермы передал рак сотням детей по всей Европе

Редакция PRESS 15 декабря, 2025 09:23

Наука 0 комментариев

Европейские донорские клиники срочно разыскивают семьи бывших пациентов и запускают экстренные проверки. Причина: выявленный случай, который уже называют одним из самых тяжёлых в истории репродуктивной медицины ЕС. Один донор спермы оказался носителем смертельно опасной генетической мутации, а его биологические дети уже столкнулись с онкологическими заболеваниями — некоторые из них умерли.

Расследование показало, что донор из Дании, сам не зная об этом, был носителем мутации гена TP53. Этот ген отвечает за работу белка p53 — ключевого механизма защиты организма от рака. Он контролирует деление клеток, ремонт ДНК и запускает уничтожение повреждённых клеток. При мутации этот защитный механизм фактически отключается.

Редкая мутация TP53 вызывает Синдром Ли-Фраумени — одно из самых тяжёлых наследственных онкологических заболеваний. У его носителей до 90% риска развития рака к 60 годам, при этом опухоли часто возникают уже в детстве.

По данным журналистских расследований BBC и CNN, среди биологических детей этого донора:

выявлено не менее 10 случаев рака, включая лейкемию и лимфому Ходжкина;
подтверждены случаи смерти в раннем возрасте;
число пострадавших может быть выше, поскольку поиск семей продолжается.

Связь между заболеваниями и конкретным донором первой установила группа генетиков. В частности, клинический генетик Эдвиж Каспер публично подтвердила, что некоторые дети с унаследованной мутацией уже скончались.

По официальным данным, сперма этого донора была направлена в 67 клиник в 14 странах Европы. На данный момент подтверждено 197 детей, однако реальное число может быть выше — не все клиники смогли восстановить полные архивы.

Именно это и стало причиной паники: стандартные генетические проверки доноров не включают анализ TP53, поскольку мутация встречается крайне редко — у одного человека из 5–20 тысяч. Формально клиники не нарушили правила, но последствия оказались катастрофическими.

Сейчас медицинские учреждения срочно пытаются связаться со всеми семьями, чтобы организовать ранний и регулярный скрининг. При синдроме Ли-Фраумени это единственный способ вовремя обнаружить опухоль и спасти жизнь.

Эта история уже запустила обсуждение пересмотра правил генетического скрининга доноров по всей Европе, но для десятков семей этот разговор начался слишком поздно.

 

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Задержан студент, планировавший теракт на рождественской ярмарке: Польша

Мир 17:53

0 комментариев

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

Долину таки выселят из квартиры, которую она продала, но «чудом» сохранила

Важно 17:48

0 комментариев

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

