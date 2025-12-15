Миллениалы изменяют всё меньше — у них просто нет на это сил!

Соцсети отреагировали мгновенно. «Вы хотите, чтобы я добровольно проводил свободное время ещё с одним мужчиной?» — написала одна из слушателей. Другой добавил: «Люди сейчас не могут позволить себе даже одну семью, не говоря уже о второй».

И это не только шутки. Ещё в 2017 году социолог Николас Вольфингер выяснил, что чаще всего об изменах сообщают люди старше 55 лет. Поколение Z, по опросам, уже обгоняет миллениалов по уровню неверности — у них больше свободных денег и меньше обязательств.

Эксперты по отношениям говорят то же самое. «Измена — это эмоциональный побочный проект», — объясняет Лиза Чен в интервью Newsweek. По её словам, миллениалы уже перегружены работой, ростом цен, тревожными новостями и выгоранием. На вторые отношения просто не остаётся ресурса.

Цифры это подтверждают: по данным Aflac, 66% миллениалов испытывают средний или высокий уровень выгорания. А анализ Fortune на основе данных Federal Reserve показывает, что к 35 годам у них примерно на 30% меньше накоплений, чем у бэби-бумеров в том же возрасте.

Добавим геолокацию, общие календари и цифровые чеки — и измена превращается в сложный логистический проект. Слишком сложный для уставших людей.

Лучше всего настроение поколения передал комментарий под тем самым видео: «Мне кажется, мы просто ценим то, что нам реально нравится наш партнёр».

Иногда всё объясняется проще, чем кажется. И да — миллениалам действительно нужен сон.

