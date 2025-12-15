США не пошли на компромисс с Украиной по мирному плану: WSJ

Встреча американской и украинской делегаций прошла накануне в Берлине и продолжалась около пяти часов. Со стороны США в переговорах участвовали зять экс-президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф, Украину представлял президент Владимир Зеленский.

По итогам встречи Уиткофф сообщил в соцсетях о «значительном прогрессе». По его словам, стороны провели углубленные обсуждения мирного плана из 20 пунктов, а также экономических и других вопросов. «Был достигнут значительный прогресс, и завтра утром состоится новая встреча», — написал он.

Немецкие СМИ ранее сообщали, что в переговорах также принимал участие канцлер Германии Фридрих Мерц. После краткого приветствия он покинул встречу, передав функции модератора своему советнику по внешней политике и безопасности Гюнтеру Заутеру.

Переговоры прокомментировал и министр обороны Германии Борис Писториус. Он назвал визит делегаций в Берлин «хорошим и необходимым шагом», отметив, что сам факт проведения встречи является позитивным сигналом. При этом Писториус указал, что состав американской делегации был «далеко не идеальным». «Но, как говорится, танцуешь с теми, кто есть на танцполе», — резюмировал он.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова отказаться от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны США и европейских стран.