Делом о возможных нарушениях при строительстве спа-центра в Резекне занялся KNAB

Уголовный процесс был начат в августе этого года по факту возможного злоупотребления должностным положением, которое могло повлечь серьезные последствия, сообщили агентству ЛЕТА в бюро.

Следователи считают, что должностные лица самоуправления могли злоупотребить своим положением, приняв бюджет города на 2023 год без необходимого финансирования, в том числе заключив договор на продолжение строительных работ по проекту "Создание Резекненского рекреационного центра в целях развития туризма" и не предусмотрев для этого средств. В БПБК отмечают, что это поставило под угрозу выполнение автономных функций самоуправления и повлияло на его способность выполнять взятые на себя обязательства, что привело к серьезным последствиям.

На данном этапе расследования ни одному лицу не присвоен статус, предусматривающий право на защиту.

Как сообщалось, спа-центр в Резекне на улице Бривибас, 23а часто упоминается как одна из причин финансовых проблем самоуправления, что в итоге привело к роспуску думы и назначению временной администрации. Общая площадь трехэтажного здания составляет 3285 кв. м, затраты на его строительство - 6,9 млн евро, в том числе софинансирование из Европейского фонда регионального развития - 5,03 млн евро.