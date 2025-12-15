Обсудили актуальные геополитические вопросы: Миериня встретилась с послом Литвы

Как сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма, посол находилась в Латвии с ознакомительным визитом.

В ходе переговоров стороны отметили успешное двустороннее сотрудничество Латвии и Литвы, а также сотрудничество в формате Балтийской ассамблеи и NB8 в укреплении безопасности и обороны региона. Миериня также отметила тесный парламентский диалог.

Спикер Сейма подчеркнула вклад Латвии и Литвы в укрепление собственной обороноспособности, в том числе выделение на эти цели почти пяти процентов валового внутреннего продукта в бюджете следующего года. "В геополитической ситуации безопасность нашего региона имеет огромное значение", - сказала Миериня послу, призвав использовать возможности для развития совместных военно-промышленных проектов Латвии и Литвы.

Говоря об экономическом сотрудничестве, Миериня отметила совместный успех павильона Балтии на выставке "Expo 2025" в Осаке (Япония). Председатель Сейма и посол согласились с возможностями развития балтийского партнерства и консолидации сил для укрепления глобальной узнаваемости и экономической конкурентоспособности региона. Спикер Сейма также подчеркнула потенциал сотрудничества в области высоких технологий, в том числе для привлечения значительного финансирования для развития космического сектора в странах Балтии.

Миериня и посол Литвы также обсудили актуальные геополитические вопросы, в том числе вызовы со стороны белорусского режима и гибридные угрозы. Посол поблагодарила Латвию за солидарность в вопросах региональной безопасности.