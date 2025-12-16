Предновогодний Вильнюс — есть ли смысл ехать? Личный опыт (ФОТО)

С вечера неожиданно обрушилась метель, ехать на машине смысла не было. Посмотрели билеты: 10 евро в одну сторону на человека, по 3-4 рейса в час. Обещали все удобства - чай, кофе, интернет, туалет...

Выехали около 7 утра. Для пассажира дорога весёлая, предпраздничная - за окном всё в огоньках и в снегу. Для водителя - сплошная борьба с последствиями ночной метели. Первые снегоуборочные машины были замечены уже на литовской территории (может наши встали ещё раньше и снег нападал после них?).

Салон автобуса заполнен максимум на треть. Все обещанные удобства присутствуют и функционируют, чем народ активно пользуется всю дорогу. Едем без остановок и в районе 11 уже в Вильнюсе. Быстренько разобравшись с делами устремляемся в центр - к традиционному месту стояния новогодней ёлки. От автовокзала пешком минут 15.

Это важно, как выяснилось, - прибыть в центр праздника с утра пораньше. Снега уже нет, как нет и солнца. Погода хмурая, но улицы затмевают её меланхолию океаном радостных огоньков. Всюду гирлянды, гномики-ёлочки-ангелочки. Будто муравьи стекаются к новогодней ёлке ручейками люди с самых разных направлений. Судя по разговорам, далеко не одни туристы - очень много и местных жителей.

Ёлка в Вильнюсе, надо признать, - знатная, как выразился бы классик. Это стоит видеть. Во-первых, очень красивая. Пушистая, большая? с огромными разноцветными шарами. Никакого модерна - как в детстве.

Во-вторых, к ней придуман замечательный доступ. Опять же, ничего экстраординарного - всё гениальное просто. Но этот праздничный подход к ней по легким ступенькам - само по себе праздничное действо. А сколько там волшебных ракурсов для фото!

Следом - рождественский базарчик. Во-первых, очень большой и просторный. Во-вторых, ассортимент явно отличается от нашего. Понятно, глинтвейн, закуски, сувенирчики, но - другие. Совершенно другие. И цены далеко не кусучие. Нет, кто хочет, найдет куда потратить деньги, но в целом вполне можно запастить оригинальными презентами по божеской цене. Впрочем, это только начало. Хотя я, например, отложила на потом дегустацию клюквенного киселя, а потом уже не вышло - пошли другой дорогой. То ли снова ехать, то ли ждать следующего года?

Да, и карусель же рядом живописная. Ещё один совет - если кататься, то сразу, иначе потом очередь скапливается огромная. Цена - 6 евро. Первый ярус с лошадками - для детей, второй с заборчиком - для родителей, ну красота!

У кого есть время, можно подняться на смотровую площадку. Мы не стали. В один день всего не успеть - автобус обратно в 6 вечера. Решили пройтись по городу в сторону Ужуписа. И не пожалели. Как, например, пройти мимо старинного Бернардинского монастыря. Несмотря на воскресный день, храм оказался полон...верующими. Что интересно - преимущественно молодежь и люди среднего возраста. Атмосфера благостная, гимны красивые, орган, дисциплинированных иноверцев пускают без проблем.

Ужупис...Туристов там, как всегда, много, но все равно найдется тихий фотогеничный закуток - допустим, можно передохнуть на берегу стремительной речки. Много миниатюрных, что называется, атмосферных кафе. Перекусить или просто выпить кофе с пирожным. Остановиться, в общем, отдышаться.

Прогулочным шагом через Старый город идём, наконец, на центральную туристическую улицу, ведущую к Ратуше. По ней же прямо - к автовокзалу. Быстрым шагом - минут 30, туристическим - часа 2. Улица Пилес - самая древняя улица Старого города, хотя по ней этого совершенно не видно. Видно даже наоборот. Народ ходит просто толпами. Кафе на разный вкус и кошелек, магазины и магазинчики от сувениров до продуктов.

По совету местных жителей зашли перекусить в ресторанчик литовской кухни. Борщ с боровиками и квашеной капустой и полпорции цепелинов - 12 евро на человека (целая порция на одного очень большая, пришлось делить). Хотя рядом был ресторан литовской кухни и с более демократичными ценами. Кондитерских и кофеен множество. Кофе - от 2-х до 3-х евро. Цены на пирожные от полутора евро.

Кто недокупил сувениры - выбор здесь огромный. Но, пожалуй, самые стоящие и душевные подарки я нашла в старой-старой церкви, православной, 14-века, святой Параскевы. В ней, кстати, Петр 1 лично крестил прадеда Пушкина - своего арапчонка-баптиста Ганнибала. Восковые ангелочки с золочеными крылышками и другие сувениры рождественской тематики по цене около 4-5 евро. Но главное, конечно, там атмосфера - Петр, Ганнибал, Пушкин... И место, понятно, святое.

Кстати, о русском языке. Скажу честно, ни разу ни один продавец в ответ на мою просьбу что-то продать, не сообщил мне, что он "не рунает кревиски". Хотя русский там любят далеко не все. Нередко в ответ на вопрос на русском они просто проходили мимо (и молодые и в возрасте).

Не скажу, что это приятно. Тем более, что твою позицию по нынешним политическим обстоятельствам они не выясняют. И в голову им вряд ли приходит, что ты, может, от этой войны пострадал больше них. Но такова нынешняя реальность, это надо иметь в виду и быть готовым.

С другой стороны, немало литовцев с удовольствием показывали дорогу и советовали нам лучшие, по их мнению, кафе. В том числе, и молодые, и едва говорящие по-русски.

...Все по той же старинной улице идем в сторону вокзала - на главной площади каток. Несмотря на моросящий дождик, народ с удовольствием катается. А я вспоминаю, как в составе делегации латвийских журналистов в конце ноября 2013 года ездила на Вильнюсский саммит, где ЕС активно зазывал Украину в свои ряды.

Десятки президентов и премьеров прибыло тогда в столицу Литвы. У этой самой Ратуши вспоминаю Януковича - в шаговой доступности. С ним там носились, как с писаной торбой, и я тогда думала - поставь он свою подпись под соглашением и войдет в историю. И не было б войны...

У вокзалов - железнодорожного и автобусного - тоже красочно и людно. Привокзальный супермаркет - последняя торговая точка, где ещё можно закупиться литовским продуктами. Но вот любимого литовского сыра "Лилипут" я там не нахожу. Показывают много импортных. Утешают тем, что "Лилипут" ещё выпускают, но продают в других сетях. Одного воскресенья для шопинга явно мало.

На обратной дороге автобус наш заполнен под завязку. Многие, оказывается, ездили на 2-3 дня. Выезжали в пятницу-субботу и теперь дружно возвращаются в Ригу - конец уикенду. Народ, утомленный удовольствиями, тихо дремлет, даже халявный чай-кофе вообще никто не пьёт! За городом по-прежнему зима и темная-темная ночь за окном. Четыре часа пути пролетают незаметно - я наконец-то нашла возможность пересмотреть "Форест Гамп". Бесплатно и в хорошем качестве.

Елена СЛЮСАРЕВА

ФОТО автора