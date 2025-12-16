Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Предновогодний Вильнюс — есть ли смысл ехать? Личный опыт (ФОТО)

Елена Слюсарева 16 декабря, 2025 07:45

Всюду жизнь 0 комментариев

...Ждать праздничных дней было некогда - срочно пришлось ехать в Вильнюс по делам. В воскресенье. В собачью погоду. Заодно решила оценить предпраздничную обстановку. Свежим соседским глазом...

С вечера неожиданно обрушилась метель, ехать на машине смысла не было. Посмотрели билеты: 10 евро в одну сторону на человека,  по 3-4 рейса в час. Обещали все удобства - чай, кофе, интернет, туалет...

Выехали  около 7 утра. Для пассажира дорога весёлая, предпраздничная - за окном всё в огоньках и в снегу. Для водителя - сплошная борьба с последствиями ночной метели. Первые снегоуборочные машины были замечены уже на литовской территории (может наши встали ещё раньше и снег нападал после них?). 

Салон автобуса заполнен максимум на треть. Все обещанные удобства присутствуют и функционируют, чем народ активно пользуется всю дорогу. Едем без остановок и в районе 11 уже в Вильнюсе.  Быстренько разобравшись с делами устремляемся в центр - к традиционному месту стояния новогодней ёлки. От автовокзала пешком минут 15. 

Это важно, как выяснилось, - прибыть в центр праздника с утра пораньше. Снега уже нет, как нет и солнца. Погода хмурая, но улицы затмевают её меланхолию океаном радостных огоньков. Всюду гирлянды, гномики-ёлочки-ангелочки. Будто муравьи стекаются к новогодней ёлке ручейками люди с самых разных направлений. Судя по разговорам, далеко не одни туристы - очень много и местных жителей.

Ёлка в Вильнюсе, надо признать, - знатная, как выразился бы классик. Это стоит видеть. Во-первых, очень красивая. Пушистая, большая? с огромными разноцветными шарами. Никакого модерна - как в детстве.

Во-вторых, к ней придуман замечательный доступ. Опять же, ничего экстраординарного - всё гениальное просто. Но этот праздничный подход к ней по легким ступенькам - само по себе праздничное действо. А сколько там волшебных ракурсов для фото!    

Следом - рождественский базарчик. Во-первых, очень большой и просторный. Во-вторых, ассортимент явно отличается от нашего. Понятно, глинтвейн, закуски, сувенирчики, но - другие. Совершенно другие. И цены далеко не кусучие. Нет, кто хочет, найдет куда потратить деньги, но в целом вполне можно запастить оригинальными презентами по божеской цене. Впрочем, это только начало. Хотя я, например, отложила на потом дегустацию клюквенного киселя, а потом уже не вышло - пошли другой дорогой. То ли снова ехать, то ли ждать следующего года? 

Да, и карусель же рядом живописная. Ещё один совет - если кататься, то сразу, иначе потом очередь скапливается огромная. Цена - 6 евро. Первый ярус с лошадками - для детей, второй с заборчиком - для родителей, ну красота!

У кого есть время, можно подняться на смотровую площадку. Мы не стали. В один день всего не успеть - автобус обратно в 6 вечера.  Решили пройтись по городу в сторону Ужуписа. И не пожалели. Как, например,  пройти мимо старинного Бернардинского монастыря. Несмотря на воскресный день, храм оказался полон...верующими. Что интересно - преимущественно молодежь и люди среднего возраста. Атмосфера благостная, гимны красивые, орган, дисциплинированных иноверцев пускают без проблем. 

Ужупис...Туристов там, как всегда, много, но все равно найдется тихий фотогеничный закуток - допустим, можно передохнуть на берегу стремительной речки. Много миниатюрных, что называется, атмосферных кафе. Перекусить или просто выпить кофе с пирожным. Остановиться, в общем, отдышаться. 

Прогулочным шагом через Старый город идём, наконец, на центральную туристическую улицу, ведущую к Ратуше. По ней же прямо - к автовокзалу. Быстрым шагом - минут 30, туристическим - часа 2. Улица Пилес - самая древняя улица Старого города, хотя по ней этого совершенно не видно. Видно даже наоборот. Народ ходит просто толпами. Кафе на разный вкус и кошелек, магазины и магазинчики от сувениров до продуктов. 

По совету местных жителей зашли перекусить в ресторанчик литовской кухни. Борщ с боровиками и квашеной капустой и полпорции цепелинов - 12 евро на человека (целая порция на одного очень большая, пришлось делить). Хотя рядом был ресторан литовской кухни и с более демократичными ценами. Кондитерских и кофеен множество. Кофе - от 2-х до 3-х евро. Цены на пирожные от полутора евро. 

Кто недокупил сувениры - выбор здесь огромный. Но, пожалуй, самые стоящие и душевные подарки я нашла в старой-старой церкви, православной, 14-века, святой Параскевы. В ней, кстати, Петр 1 лично крестил прадеда Пушкина - своего арапчонка-баптиста Ганнибала. Восковые ангелочки с золочеными крылышками и другие сувениры рождественской тематики по цене около 4-5 евро. Но главное, конечно, там атмосфера - Петр, Ганнибал, Пушкин... И место, понятно, святое.

Кстати, о русском языке. Скажу честно, ни разу ни один продавец в ответ на мою просьбу что-то продать, не сообщил мне, что он "не рунает кревиски".  Хотя русский там любят далеко не все. Нередко в ответ на вопрос на русском они просто проходили мимо (и молодые и в возрасте).

Не скажу, что это приятно. Тем более, что твою позицию по нынешним политическим обстоятельствам они не выясняют. И в голову им вряд ли приходит, что ты, может, от этой войны пострадал больше них. Но такова нынешняя реальность, это надо иметь в виду и быть готовым.

С другой стороны, немало литовцев с удовольствием показывали дорогу и советовали нам лучшие, по их мнению, кафе. В том числе, и молодые, и едва говорящие по-русски. 

...Все по той же старинной улице идем в сторону вокзала - на главной площади каток. Несмотря на моросящий дождик, народ с удовольствием катается. А я вспоминаю, как в составе делегации латвийских журналистов в конце ноября 2013 года ездила на Вильнюсский саммит, где ЕС активно зазывал Украину в свои ряды.

Десятки президентов и премьеров прибыло тогда в столицу Литвы. У этой самой Ратуши вспоминаю Януковича - в шаговой доступности. С ним там носились, как с писаной торбой, и я тогда думала - поставь он свою подпись под соглашением и войдет в историю. И не было б войны...

У вокзалов - железнодорожного и автобусного - тоже красочно и людно. Привокзальный супермаркет - последняя торговая точка, где ещё можно закупиться литовским продуктами. Но вот любимого литовского сыра "Лилипут" я там не нахожу. Показывают много импортных. Утешают тем, что "Лилипут" ещё выпускают, но продают в других сетях. Одного воскресенья для шопинга явно мало.

На обратной дороге автобус наш заполнен под завязку. Многие, оказывается, ездили на 2-3 дня. Выезжали в пятницу-субботу и теперь дружно возвращаются в Ригу - конец уикенду. Народ, утомленный удовольствиями, тихо дремлет, даже халявный чай-кофе вообще никто не пьёт! За городом по-прежнему зима и темная-темная ночь за окном. Четыре часа пути пролетают незаметно - я наконец-то нашла  возможность пересмотреть "Форест Гамп". Бесплатно и в хорошем качестве. 

Елена СЛЮСАРЕВА

ФОТО автора

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать