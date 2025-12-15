Редкое выступление главы британской разведки MI6: знания нескольких языков уже мало

Она особо выделит так называемую гибридную войну, включающую в себя кибератаки и запуски дронов вблизи объектов критической инфраструктуры; в том и другом подозревают российских агентов.

Метревели назовет это «острой угрозой, исходящей от агрессивной, экспансионистской и ревизионистской России», следует из текста речи, предоставленного заранее Министерством иностранных дел Великобритании.

«Экспорт хаоса — это не ошибка, а особенность российского подхода к международному взаимодействию, и мы должны быть готовы к тому, что это будет продолжаться до тех пор, пока Путина не вынудят изменить свои расчеты», — считает Метревели.

Метревели настаивает, что Великобритания будет продолжать оказывать давление на российского президента Владимира Путина, поддерживая Украину.

В своей речи она укажет на недавние санкции в отношении российских организаций, обвиняемых в ведении информационной войны, а также двух китайских компаний, попавших под санкции за «неизбирательные кибератаки против Великобритании и ее союзников».

Западные санкции, безусловно, нанесли ущерб российской экономике, вынудив ее экспортные поставки переориентироваться на Китай и Индию. Однако они совершенно не изменили решимости президента Путина вести войну против Украины до тех пор, пока она не уступит его требованиям о территории и, в конечном итоге, подчинении Москве.

Особый интерес для новой главы разведки представляют технологии.

Ожидается, что в своей речи она призовет всех сотрудников разведки освоить технологии «не только в наших лабораториях, но и на местах, в нашей работе. Мы должны обращаться со строками компьютерного кода так же уверенно, как с людьми-источниками, так же свободно владеть Python [язык программирования], как и несколькими языками», считает Метревели.

В эпоху, когда данные играют ключевую роль, когда разведка больше не может полагаться на работу под вымышленными личностями и именами, поскольку биометрическое сканирование мгновенно разоблачит их на границах и контрольно-пропускных пунктах, MI6 необходимо доказать, что оно по-прежнему может быть актуальным, считает Метревели.

Метревели, осенью занявшая пост главы Секретной разведывательной службы, — первая женщина, возглавившая британское внешнее разведывательное агентство. Она сменила сэра Ричарда Мура 1 октября.

Метревели поступила на службу в разведку в 1999 году, еще когда была студенткой Кембриджа. Большую часть своей карьеры разведчицы она провела на Ближнем Востоке и в Европе.

До назначения на пост главы службы она возглавляла в MI6 отдел технологий и инноваций, который для публики обозначается буквой Q (изначально это было вымышленное название из романов о Джеймсе Бонде, но затем ведомство решило внедрить его в реальную жизнь). До MI6 Метревели занимала разные руководящие посты в службе контрразведки — MI5.

Также в понедельник начальник британского Штаба обороны сэр Ричард Найтон призовет к мобилизации «всего общества» ради укрепления устойчивости нации в условиях растущих угроз и неопределенности.

В своей речи в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) в Лондоне сэр Ричард скажет, что оборона и устойчивость должны быть приоритетом для всех, а не только для военных — новое предупреждение о том, что Великобритания должна готовиться к растущему количеству угроз.

Сэр Ричард скажет, что сейчас ситуация более опасная, чем все, с чем он сталкивался на протяжении своей карьеры.

Россия ясно дала понять, что она хочет бросить вызов НАТО, ограничить его, разделить и в итоге уничтожить, скажет он.

Великобритания должна ответить не просто укреплением вооруженных сил. Сдерживание, по его словам, предполагает использование всего потенциала Великобритании, от университетов до промышленности, железнодорожной сети и Национальной службы здравоохранения.

«Новая эра в области обороны означает не только усиление наших вооруженных сил и правительства, как мы и делаем, но и усиление всей нашей нации», — скажет он.

Обращаясь к проблеме нехватки квалифицированных кадров, отмеченной в недавнем отчете Королевской инженерной академии, сэр Ричард расскажет о необходимости сотрудничества с промышленностью и молодежью и объявит о выделении 50 миллионов фунтов на создание новых колледжей технического совершенства в области обороны.

ФОТО scanpix.ee