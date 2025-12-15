Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Редкое выступление главы британской разведки MI6: знания нескольких языков уже мало

15 декабря, 2025 16:45

0 комментариев

Директор MI6 Блейз Метревели предупредит о «серьезной угрозе, исходящей от России», выступая со своей первой речью в новой должности в понедельник.

Она особо выделит так называемую гибридную войну, включающую в себя кибератаки и запуски дронов вблизи объектов критической инфраструктуры; в том и другом подозревают российских агентов.

Метревели назовет это «острой угрозой, исходящей от агрессивной, экспансионистской и ревизионистской России», следует из текста речи, предоставленного заранее Министерством иностранных дел Великобритании.

«Экспорт хаоса — это не ошибка, а особенность российского подхода к международному взаимодействию, и мы должны быть готовы к тому, что это будет продолжаться до тех пор, пока Путина не вынудят изменить свои расчеты», — считает Метревели.

Метревели настаивает, что Великобритания будет продолжать оказывать давление на российского президента Владимира Путина, поддерживая Украину.

В своей речи она укажет на недавние санкции в отношении российских организаций, обвиняемых в ведении информационной войны, а также двух китайских компаний, попавших под санкции за «неизбирательные кибератаки против Великобритании и ее союзников».

Западные санкции, безусловно, нанесли ущерб российской экономике, вынудив ее экспортные поставки переориентироваться на Китай и Индию. Однако они совершенно не изменили решимости президента Путина вести войну против Украины до тех пор, пока она не уступит его требованиям о территории и, в конечном итоге, подчинении Москве.

Особый интерес для новой главы разведки представляют технологии.

Ожидается, что в своей речи она призовет всех сотрудников разведки освоить технологии «не только в наших лабораториях, но и на местах, в нашей работе. Мы должны обращаться со строками компьютерного кода так же уверенно, как с людьми-источниками, так же свободно владеть Python [язык программирования], как и несколькими языками», считает Метревели.

В эпоху, когда данные играют ключевую роль, когда разведка больше не может полагаться на работу под вымышленными личностями и именами, поскольку биометрическое сканирование мгновенно разоблачит их на границах и контрольно-пропускных пунктах, MI6 необходимо доказать, что оно по-прежнему может быть актуальным, считает Метревели.

Метревели, осенью занявшая пост главы Секретной разведывательной службы, — первая женщина, возглавившая британское внешнее разведывательное агентство. Она сменила сэра Ричарда Мура 1 октября.
Метревели поступила на службу в разведку в 1999 году, еще когда была студенткой Кембриджа. Большую часть своей карьеры разведчицы она провела на Ближнем Востоке и в Европе.

До назначения на пост главы службы она возглавляла в MI6 отдел технологий и инноваций, который для публики обозначается буквой Q (изначально это было вымышленное название из романов о Джеймсе Бонде, но затем ведомство решило внедрить его в реальную жизнь). До MI6 Метревели занимала разные руководящие посты в службе контрразведки — MI5.

Также в понедельник начальник британского Штаба обороны сэр Ричард Найтон призовет к мобилизации «всего общества» ради укрепления устойчивости нации в условиях растущих угроз и неопределенности.

В своей речи в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) в Лондоне сэр Ричард скажет, что оборона и устойчивость должны быть приоритетом для всех, а не только для военных — новое предупреждение о том, что Великобритания должна готовиться к растущему количеству угроз.

Сэр Ричард скажет, что сейчас ситуация более опасная, чем все, с чем он сталкивался на протяжении своей карьеры.

Россия ясно дала понять, что она хочет бросить вызов НАТО, ограничить его, разделить и в итоге уничтожить, скажет он.

Великобритания должна ответить не просто укреплением вооруженных сил. Сдерживание, по его словам, предполагает использование всего потенциала Великобритании, от университетов до промышленности, железнодорожной сети и Национальной службы здравоохранения.

«Новая эра в области обороны означает не только усиление наших вооруженных сил и правительства, как мы и делаем, но и усиление всей нашей нации», — скажет он.

Обращаясь к проблеме нехватки квалифицированных кадров, отмеченной в недавнем отчете Королевской инженерной академии, сэр Ричард расскажет о необходимости сотрудничества с промышленностью и молодежью и объявит о выделении 50 миллионов фунтов на создание новых колледжей технического совершенства в области обороны.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать