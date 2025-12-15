Труднопроходимая, удалённая грунтовая дорога, но последние километры к частному дому или хозяйству — свежий асфальт, уложенный за европейские средства. Такая картина наблюдается в нескольких местах Елгавского края. В самоуправлении такие дороги называют «предпринимательскими». Европа финансирует 85% расходов, ещё 15% вкладывает самоуправление. Предприниматели, чьи хозяйства находятся рядом с дорогами, обязуются развивать и расширять бизнес, создавая новые рабочие места и инвестируя средства.

По такому механизму в Елгавском крае были заасфальтированы несколько участков дорог, ведущих к владениям действующих и бывших депутатов думы. Отремонтировать дорогу вдоль руин Вилцских мельниц попросило крестьянское хозяйство «Terēņi», принадлежащее Каспару Дуге — спутнику жизни депутата Лолиты Дуге. Их имущество — единственные постройки у недавно заасфальтированной дороги.

Дуге получает зарплату в хозяйстве своего мужа. Она является депутатом с 2021 года и участвовала в заседании думы, на котором принималось решение о включении дороги к Вилцским мельницам в проект. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией указало ей на это нарушение. В этом году Дуге была избрана и в следующий созыв думы.

«После этого я получила замечание и, по сути, признала и сказала, что не знала, ведь это хозяйство моего мужа. Такое больше не повторится. Я, как депутат, для которой это фактически был первый созыв, об этом не задумалась, хотя эта дорога не является выгодой исключительно для хозяйства — ею пользуются все, кто по ней ездит», — пояснила депутат Елгавской краевой думы (ZZS) Лолита Дуге.

Дорога вдоль мельниц была отремонтирована вместе ещё с пятью участками. За их асфальтирование Европа заплатила 2,7 млн евро, самоуправление — более 700 тысяч евро.

Участок длиной чуть менее двух километров от Калнрозес до дороги Аугсткалне был восстановлен по просьбе хозяйства «Valneri», принадлежащего депутату Юрису Лавениеку (ZZS). Он ведёт к жилому дому, расположенному в конце дороги. Лавениек был депутатом самоуправления с 2005 года, но в этом году в думу не прошёл.

В то же время в думу от ZZS в этом году был избран Улдис Цауне. Его семейные хозяйства «Ivulla» и «Laimas» ранее также подавали заявки на восстановление дороги. Участок длиной 680 метров находится в Бёрвирцава и ведёт к частному дому, возле которого не наблюдается никакой хозяйственной деятельности. Эту дорогу строили в рамках одного проекта ещё с тремя «предпринимательскими дорогами», вложив более миллиона евро.

Депутат неохотно рассказывает об этой дороге по телефону, но предлагает показать другой «предпринимательский путь», недавно построенный с участием его хозяйств. Вместе с ещё тремя небольшими участками он обошёлся в 3 млн евро, из которых 2,1 млн были выделены из фондов ЕС.

«Этот участок дороги — 6,1 километра. Раньше здесь было гравийное покрытие. Причём на многих отрезках дорога уже находилась ниже уровня полей. Здесь был очень плохой путь. У меня здесь поля, у других хозяйств тоже. Появилась возможность подать заявку на эти “предпринимательские дороги”. Если не ошибаюсь, нам нужно было создать восемь рабочих мест и инвестировать около 600 тысяч евро в хозяйства, и тогда проект можно было реализовать», — рассказал депутат Елгавской краевой думы (ZZS) Улдис Цауне.

Чтобы добраться до свежезаасфальтированных участков, нередко приходится ехать по плохим гравийным дорогам. По ним ходит общественный транспорт, рядом расположены крупные предприятия. В думе объясняют: это государственные дороги, и самоуправление не имеет права вкладывать в них средства. Принимать их в собственность края тоже не хотят, поскольку тогда содержание стало бы обязанностью самоуправления.