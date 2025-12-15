Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Путь в один конец: как депутаты проложили свежий асфальт к своим домам (1)

Редакция PRESS 15 декабря, 2025 16:49

Выбор редакции 1 комментариев

Самоуправления имеют возможность получать средства из фондов Европейского союза на приведение в порядок инфраструктуры, необходимой предпринимателям. В Елгавском крае эти деньги вкладывают в асфальтирование муниципальных гравийных дорог. Однако при более детальном изучении выяснилось, что несколько дорог были заасфальтированы прямо у домов и хозяйств людей, приближённых к депутатам краевой думы, сообщает передача «Nekā Personīga».

Труднопроходимая, удалённая грунтовая дорога, но последние километры к частному дому или хозяйству — свежий асфальт, уложенный за европейские средства. Такая картина наблюдается в нескольких местах Елгавского края. В самоуправлении такие дороги называют «предпринимательскими». Европа финансирует 85% расходов, ещё 15% вкладывает самоуправление. Предприниматели, чьи хозяйства находятся рядом с дорогами, обязуются развивать и расширять бизнес, создавая новые рабочие места и инвестируя средства.

По такому механизму в Елгавском крае были заасфальтированы несколько участков дорог, ведущих к владениям действующих и бывших депутатов думы. Отремонтировать дорогу вдоль руин Вилцских мельниц попросило крестьянское хозяйство «Terēņi», принадлежащее Каспару Дуге — спутнику жизни депутата Лолиты Дуге. Их имущество — единственные постройки у недавно заасфальтированной дороги.

Дуге получает зарплату в хозяйстве своего мужа. Она является депутатом с 2021 года и участвовала в заседании думы, на котором принималось решение о включении дороги к Вилцским мельницам в проект. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией указало ей на это нарушение. В этом году Дуге была избрана и в следующий созыв думы.

«После этого я получила замечание и, по сути, признала и сказала, что не знала, ведь это хозяйство моего мужа. Такое больше не повторится. Я, как депутат, для которой это фактически был первый созыв, об этом не задумалась, хотя эта дорога не является выгодой исключительно для хозяйства — ею пользуются все, кто по ней ездит», — пояснила депутат Елгавской краевой думы (ZZS) Лолита Дуге.

Дорога вдоль мельниц была отремонтирована вместе ещё с пятью участками. За их асфальтирование Европа заплатила 2,7 млн евро, самоуправление — более 700 тысяч евро.

Участок длиной чуть менее двух километров от Калнрозес до дороги Аугсткалне был восстановлен по просьбе хозяйства «Valneri», принадлежащего депутату Юрису Лавениеку (ZZS). Он ведёт к жилому дому, расположенному в конце дороги. Лавениек был депутатом самоуправления с 2005 года, но в этом году в думу не прошёл.

В то же время в думу от ZZS в этом году был избран Улдис Цауне. Его семейные хозяйства «Ivulla» и «Laimas» ранее также подавали заявки на восстановление дороги. Участок длиной 680 метров находится в Бёрвирцава и ведёт к частному дому, возле которого не наблюдается никакой хозяйственной деятельности. Эту дорогу строили в рамках одного проекта ещё с тремя «предпринимательскими дорогами», вложив более миллиона евро.

Депутат неохотно рассказывает об этой дороге по телефону, но предлагает показать другой «предпринимательский путь», недавно построенный с участием его хозяйств. Вместе с ещё тремя небольшими участками он обошёлся в 3 млн евро, из которых 2,1 млн были выделены из фондов ЕС.

«Этот участок дороги — 6,1 километра. Раньше здесь было гравийное покрытие. Причём на многих отрезках дорога уже находилась ниже уровня полей. Здесь был очень плохой путь. У меня здесь поля, у других хозяйств тоже. Появилась возможность подать заявку на эти “предпринимательские дороги”. Если не ошибаюсь, нам нужно было создать восемь рабочих мест и инвестировать около 600 тысяч евро в хозяйства, и тогда проект можно было реализовать», — рассказал депутат Елгавской краевой думы (ZZS) Улдис Цауне.

Чтобы добраться до свежезаасфальтированных участков, нередко приходится ехать по плохим гравийным дорогам. По ним ходит общественный транспорт, рядом расположены крупные предприятия. В думе объясняют: это государственные дороги, и самоуправление не имеет права вкладывать в них средства. Принимать их в собственность края тоже не хотят, поскольку тогда содержание стало бы обязанностью самоуправления.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (1)

Важно 18:48

Важно 1 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (1)

История и культура 18:42

История и культура 1 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (1)

Важно 18:24

Важно 1 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (1)

Животные 18:23

Животные 1 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (1)

Мир 18:19

Мир 1 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (1)

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 1 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Важно 18:00

Важно 1 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать