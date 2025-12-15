Прочь от серости и уныния: где латвийцы предпочитают встречать Новый год?

Она добавила, что в конце года «Novatours» предлагает и экзотические путешествия на Занзибар, во Вьетнам, на Бали, в Шри-Ланку, на Кубу, Маврикий и в Таиланд. «На эти направления всё также полностью распродано, однако ещё осталось несколько мест на тайский остров Пхукет», — уточнила Пудуле-Индане.

В свою очередь председатель правления туроператора SIA «Tez Tour» Роландс Биргелис сообщил агентству LETA, что интерес к путешествиям в рождественские и новогодние праздники остаётся высоким, а поездки планируются заранее.

Он отметил, что наиболее популярными направлениями «Tez Tour» для празднования Нового года являются Хургада и Шарм-эль-Шейх в Египте, и на данный момент поездки в эту страну практически полностью распроданы. Также, по его словам, в праздничный период востребованы Канарские острова, Объединённые Арабские Эмираты, Австрия и другие экзотические страны.

Глава туроператора SIA «Join Up! Baltic» Ауримас Янушаускас сообщил агентству LETA, что в рождественский и новогодний период спрос на путешествия традиционно увеличивается примерно на 15–25% по сравнению с непраздничным временем.

Он проинформировал, что туры «Join Up! Baltic» в Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Шри-Ланку и на Тенерифе на рождественской неделе распроданы, однако ещё остаются отдельные места на Мадейру. В период после Рождества и до Нового года из перечисленных направлений отдельные места доступны на Тенерифе, в Египет и ОАЭ.

Янушаускас отметил, что люди планируют поездки на праздничные даты заранее, нередко за несколько месяцев, поскольку в это время гостиницы сильно загружены. Так называемые «горящие предложения» в период Рождества, школьных каникул или государственных праздников фактически больше не существуют, так как спрос значительно превышает предложение.

Он добавил, что, ожидая специальных скидок на праздничные даты, путешественники чаще рискуют вовсе остаться без поездки. Например, на школьные каникулы в марте на данный момент большая часть доступных туров уже распродана.