Умер актер и музыкант Левон Оганезов

О смерти артиста стало известно из публикации его дочери Марии в социальных сетях. Она уточнила, что Левон Оганезов скончался 13 декабря.

Музыкант родился в Москве, получил профессиональное музыкальное образование и в 1967 году завершил обучение в Московской консерватории по классу фортепиано.

Широкой публике Оганезов был знаком не только как блестящий пианист, но и как телевизионный ведущий. Он вёл популярные программы «Клуб „Белый попугай“», «Суета вокруг рояля» и «Жизнь прекрасна». В качестве концертмейстера он сотрудничал со многими известными исполнителями.

Помимо этого, Левон Оганезов снимался в кино и участвовал в различных музыкальных проектах, органично сочетая академическую выучку с эстрадной экспрессией и тонким сценическим юмором, ставшим его фирменной чертой.