Умер актер и музыкант Левон Оганезов

Редакция PRESS 15 декабря, 2025 10:52

История и культура 0 комментариев

Ушёл из жизни советский и российский музыкант Левон Оганезов — пианист, композитор и телеведущий. Ему было 84 года. Как сообщается, в последние годы он тяжело болел, борясь с онкологией.

О смерти артиста стало известно из публикации его дочери Марии в социальных сетях. Она уточнила, что Левон Оганезов скончался 13 декабря.

Музыкант родился в Москве, получил профессиональное музыкальное образование и в 1967 году завершил обучение в Московской консерватории по классу фортепиано.

Широкой публике Оганезов был знаком не только как блестящий пианист, но и как телевизионный ведущий. Он вёл популярные программы «Клуб „Белый попугай“», «Суета вокруг рояля» и «Жизнь прекрасна». В качестве концертмейстера он сотрудничал со многими известными исполнителями.

Помимо этого, Левон Оганезов снимался в кино и участвовал в различных музыкальных проектах, органично сочетая академическую выучку с эстрадной экспрессией и тонким сценическим юмором, ставшим его фирменной чертой.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

