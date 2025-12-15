Ведущий Латвийского радио: тружусь на двух работах, но ничего накопить не могу

Он пояснил, что зарплату получает в двух местах - в общественном СМИ и в НГО, которой он руководит, плюс ещё ведёт деятельность в качестве музыканта, и накопить ему трудно. У него две дочери, которым надо дать образование и обеспечить все потребности, имеется кредит, который надо выплачивать, в общем, всё непросто. "Не могу сказать, что мы живём плохо, но что-то накопить - это непросто", - сказал он.

По его мнению, накопить могут те, у кого зарплата больше 3000 евро: "От двух и выше, тогда мы наконец можем формировать какое-то накопление. Потому что реальная жизнь сегодня такова: если ты не пытаешься просто выжить, а нормально жить и пойти куда-нибудь в театр, разок сходить в ресторан или кафе, то от полутора тысяч и более обязательно должен зарабатывать каждый. Но у нас очень большой порог, который имеет 700-800 и до этой самой тысячи, возможно, не дотянется до конца дней своих".