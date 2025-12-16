Общая удовлетворенность жителей Латвии своей жизнью существенно не изменилась с весны 2025 года.

Осенью уровень удовлетворенности в Латвии был относительно высоким и соответствовал европейскому - 86% европейцев заявили, что в целом довольны своей жизнью. 84% - это повторение исторического максимума среди латвийцев.

Когда осенью 2025 года жителей Латвии попросили назвать две основные проблемы, стоящие перед страной, то чаще всего они называли рост цен или инфляцию и дороговизну жизни (33%), а также здравоохранение (23%) и экономическую ситуацию (22%).

Европейцы имеют схожий общий взгляд на основные проблемы в своих странах: почти треть (31%) заявляет, что рост цен и дороговизна жизни являются основными проблемами, и почти пятая часть (19%) говорит, что экономическая ситуация является основной проблемой, стоящей перед странами Европейского союза (ЕС).

Две главные проблемы, стоящие в настоящее время перед ЕС, - это российское вторжение в Украину (32%) и иммиграция (27%). С весны 2025 года обеспокоенность жителей Латвии иммиграцией как одной из главных проблем ЕС выросла на девять процентных пунктов, как и доля жителей Латвии, считающих российское вторжение на Украину одной из двух важнейших проблем, стоящих перед ЕС (+ 5 процентных пунктов с весны 2025 года).

Вторжение России на Украину (26%) и иммиграция (20%) также являются двумя наиболее часто упоминаемыми проблемами, стоящими перед ЕС. Однако в среднем европейцы значительно реже, чем жители Латвии, отмечают российское вторжение в Украину и иммиграцию как две самые важные проблемы, стоящие сегодня перед ЕС.

По данным опроса, доверие латвийцев к ЕС не изменилось с весны, и осенью 2025 года каждый второй (55%) житель Латвии скорее доверяет ЕС.

Доверие европейцев к ЕС в целом ниже, чем в Латвии - 48 % европейцев скорее доверяют ему, и, в отличие от тенденций в Латвии, доля европейцев, доверяющих ЕС, за полгода значительно снизилась (на 4 процентных пункта с весны 2025 года).

Самый высокий уровень доверия к ЕС - в Португалии, где большинство (71 %) граждан скорее доверяют ЕС, чем нет, а самый низкий - во Франции, где четверть (27 %) граждан скорее доверяют ЕС осенью 2025 года.