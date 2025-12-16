Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Латвийцы удивительно довольны своей жизнью: Евробарометр (4)

© LETA 16 декабря, 2025 09:37

Выбор редакции 4 комментариев

LETA

Большинство, или 84 %, жителей Латвии довольны своей жизнью, свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Eurobarometer" осенью этого года.

Общая удовлетворенность жителей Латвии своей жизнью существенно не изменилась с весны 2025 года.

Осенью уровень удовлетворенности в Латвии был относительно высоким и соответствовал европейскому - 86% европейцев заявили, что в целом довольны своей жизнью. 84% - это повторение исторического максимума среди латвийцев.

Когда осенью 2025 года жителей Латвии попросили назвать две основные проблемы, стоящие перед страной, то чаще всего они называли рост цен или инфляцию и дороговизну жизни (33%), а также здравоохранение (23%) и экономическую ситуацию (22%).

Европейцы имеют схожий общий взгляд на основные проблемы в своих странах: почти треть (31%) заявляет, что рост цен и дороговизна жизни являются основными проблемами, и почти пятая часть (19%) говорит, что экономическая ситуация является основной проблемой, стоящей перед странами Европейского союза (ЕС).

Две главные проблемы, стоящие в настоящее время перед ЕС, - это российское вторжение в Украину (32%) и иммиграция (27%). С весны 2025 года обеспокоенность жителей Латвии иммиграцией как одной из главных проблем ЕС выросла на девять процентных пунктов, как и доля жителей Латвии, считающих российское вторжение на Украину одной из двух важнейших проблем, стоящих перед ЕС (+ 5 процентных пунктов с весны 2025 года).

Вторжение России на Украину (26%) и иммиграция (20%) также являются двумя наиболее часто упоминаемыми проблемами, стоящими перед ЕС. Однако в среднем европейцы значительно реже, чем жители Латвии, отмечают российское вторжение в Украину и иммиграцию как две самые важные проблемы, стоящие сегодня перед ЕС.

По данным опроса, доверие латвийцев к ЕС не изменилось с весны, и осенью 2025 года каждый второй (55%) житель Латвии скорее доверяет ЕС.

Доверие европейцев к ЕС в целом ниже, чем в Латвии - 48 % европейцев скорее доверяют ему, и, в отличие от тенденций в Латвии, доля европейцев, доверяющих ЕС, за полгода значительно снизилась (на 4 процентных пункта с весны 2025 года).

Самый высокий уровень доверия к ЕС - в Португалии, где большинство (71 %) граждан скорее доверяют ЕС, чем нет, а самый низкий - во Франции, где четверть (27 %) граждан скорее доверяют ЕС осенью 2025 года.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (4)
Комментарии (4)

Главные новости

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (4)

Важно 18:48

Важно 4 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (4)

Важно 18:24

Важно 4 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (4)

Животные 18:23

Животные 4 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (4)

Мир 18:19

Мир 4 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (4)

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 4 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (4)

Важно 18:00

Важно 4 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать

Задержан студент, планировавший теракт на рождественской ярмарке: Польша (4)

Мир 17:53

Мир 4 комментариев

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

Читать