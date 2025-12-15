Нечего за рыбой бесплатно подсматривать: Кулдига планирует брать с туристов деньги

Дума Кулдигского края рассмотрела предложение финансового комитета, подкомиссии по вопросам туризма при комиссии по поддержке предпринимательства и комитета по предпринимательству и развитию о введении такой пошлины за прием в Кулдиге туристов и отдыхающих.

Как отметили в самоуправлении, туристические пошлины широко распространены по всей Европе в популярных среди туристов городах, в том числе в литовском Каунасе туристический сбор был введен в 2016 году, в Вильнюсе - с 2018 года, а в Риге - с 2019 года.

В Кулдиге пошлину планируется ввести с 1 апреля 2026 года.

Перед принятием решения будет организовано общественное обсуждение, во время которого жители города смогут высказать свое мнение о введении пошлины, сообщили в самоуправлении.