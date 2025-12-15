22 ноября в полицейский участок Айзкраукле в районе Земгале обратилась женщина 1986 года рождения, заявив, что ее муж пытался изнасиловать ее против ее воли, нанес ей различные телесные повреждения, душил ее и пытался задушить подушкой.

В ГП было возбуждено уголовное дело, выяснены обстоятельства инцидента, и задержан предполагаемый преступник — мужчина 1985 года рождения. Задержание произведено в качестве меры предосторожности.

До настоящего момента этот человек не попадал в поле зрения полиции.

Уголовное дело возбуждено по статье 116 Уголовного кодекса за покушение на убийство другого лица. Такое преступление наказывается пожизненным заключением или лишением свободы на срок от пяти до двадцати лет и условным сроком до трех лет.

В соответствии со статьей 159, частью 1 Уголовного кодекса также возбуждено уголовное дело по факту попытки изнасилования. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до десяти лет и условного освобождения на срок до пяти лет.

Уголовное преследование также возбуждается в соответствии со статьей 174.1 Уголовного кодекса за жестокое или насильственное обращение с лицом, с которым лицо, совершившее уголовное преступление, состоит в родстве первой или второй степени, или в отношении супруга или бывшего супруга, или в отношении лица, с которым лицо, совершившее уголовное преступление, состоит или состояло в постоянных интимных отношениях, или в отношении лица, с которым лицо, совершившее уголовное преступление, проживает совместно, если указанному лицу были причинены физические или психические страдания. Такое поведение наказывается лишением свободы на срок до трех лет, краткосрочным лишением свободы или условным надзором.

9 декабря было принято решение о передаче материалов уголовного дела в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

