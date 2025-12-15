Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Молилась ли ты на ночь? Латвийца хотят привлечь за попытку изнасилования и удушения собственной жены (2)

© LETA 15 декабря, 2025 18:15

ЧП и криминал 2 комментариев

Государственная полиция (ГП) передала дело против мужчины, обвиняемого в попытке изнасилования и удушения своей жены, в прокуратуру для уголовного преследования, сообщила ГП.

22 ноября в полицейский участок Айзкраукле в районе Земгале обратилась женщина 1986 года рождения, заявив, что ее муж пытался изнасиловать ее против ее воли, нанес ей различные телесные повреждения, душил ее и пытался задушить подушкой.

В ГП было возбуждено уголовное дело, выяснены обстоятельства инцидента, и задержан предполагаемый преступник — мужчина 1985 года рождения. Задержание произведено в качестве меры предосторожности.

До настоящего момента этот человек не попадал в поле зрения полиции.

Уголовное дело возбуждено по статье 116 Уголовного кодекса за покушение на убийство другого лица. Такое преступление наказывается пожизненным заключением или лишением свободы на срок от пяти до двадцати лет и условным сроком до трех лет.

В соответствии со статьей 159, частью 1 Уголовного кодекса также возбуждено уголовное дело по факту попытки изнасилования. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до десяти лет и условного освобождения на срок до пяти лет.

Уголовное преследование также возбуждается в соответствии со статьей 174.1 Уголовного кодекса за жестокое или насильственное обращение с лицом, с которым лицо, совершившее уголовное преступление, состоит в родстве первой или второй степени, или в отношении супруга или бывшего супруга, или в отношении лица, с которым лицо, совершившее уголовное преступление, состоит или состояло в постоянных интимных отношениях, или в отношении лица, с которым лицо, совершившее уголовное преступление, проживает совместно, если указанному лицу были причинены физические или психические страдания. Такое поведение наказывается лишением свободы на срок до трех лет, краткосрочным лишением свободы или условным надзором.

9 декабря было принято решение о передаче материалов уголовного дела в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.
 

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (2)

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (2)

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (2)

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (2)

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (2)

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (2)

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Задержан студент, планировавший теракт на рождественской ярмарке: Польша (2)

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

