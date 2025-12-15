С этой среды: на Южном мосту меняется организация движения

Компания LVC сообщает, что работы по строительству тоннеля под проезжей частью на въезде на Баускскую автомагистраль завершены настолько, что движение в тоннельном районе можно перевести с левой проезжей части на правую, и строители продолжат работы под проезжей частью Рига.

Изменения предусматривают, что начиная со среды, 17 декабря, движение по въезду в Ригу по Баускской автомагистрали будет перенаправлено на полосу движения в направлении Кекавы. Таким образом, движение на участке от пересечения Южного моста и улицы Зепниеккална в направлении Кекавы к построенной части тоннеля будет организовано в три полосы — две при выезде из Риги и одна при въезде в Ригу.

По данным LVC, изменения возможны в связи с расширением проезжей части в направлении Бауски. На остальной части строительной зоны движение будет ограничено одной полосой в каждом направлении.

Одновременно с этим пешеходное движение будет организовано по обозначенным полосам, и, с учетом специфики строительных работ, их расположение изменится. Пешеходы смогут пересекать Баускское шоссе, используя временный освещенный пешеходный переход. В рамках запланированного расширения в проекте установлена ​​остановка общественного транспорта «Нейланди» в направлении Кекавы, а в направлении Риги жители смогут по-прежнему пользоваться остановкой «Крусткални».

Одновременно с этим в четвертой фазе строительства Южного моста планируются изменения в организации дорожного движения, связанные со строительством эстакад на улице Зипниеккална.

Таким образом, начиная со среды, 17 декабря, выезд с существующей дороги Яня Чаксте в направлении Южный мост-Бауска будет закрыт для движения транспорта. Движение будет перенаправлено по новому участку дороги на временную кольцевую развязку у будущего путепровода.

Временная кольцевая развязка будет иметь два выезда – в Бауску и обратно на Южный мост. Движение транспорта из Зепниеккалнса на Южный мост также будет перенаправлено по временной кольцевой развязке. Муниципалитет сообщает, что такая организация движения будет действовать до конца мая 2026 года.

LVC поясняет, что строительные работы по пешеходному и велосипедному тоннелю должны быть проведены до начала строительства четвертого этапа эстакады Южного моста с проезжей частью в направлении Бауски и пандусом, который соединит улицу Яня Чаксте в направлении от улицы Виенибас с улицей Зипниеккална.

После этого интенсивность движения на этом участке возрастет, а строительство тоннеля потребует частичного демонтажа дорожного оборудования. LVC отмечает, что после строительства тоннеля у уязвимых участников дорожного движения появится возможность безопасно переходить дорогу.

Аналогичным образом, на территории Риги по распоряжению муниципалитета ведется строительство инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов от кольцевой развязки Мукусалас до административной границы Риги по Баускскому шоссе.

Строительные работы выполняет компания SIA «Тилтс», и их завершение планируется в этом году. Тем временем, вдоль и под Баускским шоссе, ведущим в Ригу, компания LVC организует строительство пешеходной и велосипедной дороги и тоннеля, которые соединят строящийся Рижским муниципалитетом участок с уже построенной инфраструктурой вдоль Кекавской объездной дороги и сетью пешеходной и велосипедной инфраструктуры муниципалитета в Кекавской области.

Создание микромобильных транспортных связей софинансируется Европейским союзом (ЕС), поэтому одним из предварительных условий для получения финансирования муниципалитетами Кекавы и Риги было требование о создании единого маршрута, соединяющего Ригу с Кекавой и другими населенными пунктами региона. Для обеспечения этого в настоящее время ведутся строительные работы, организованные как муниципалитетом Риги, так и LVC.

Заказчиком четвертого этапа строительства Южного моста является муниципалитет Риги. Проект направлен на организацию дорожного движения в Риге и окрестностях, обеспечивая более удобное передвижение по центру города.

LVC напоминает, что в связи со строительством пешеходного тоннеля и четвертой фазы Южного моста введены ограничения движения, что означает необходимость учета дополнительного времени при поездке в Ригу со стороны Кекавы и в обратном направлении. По мере проведения работ на обоих строительных площадках будут вноситься изменения в организацию дорожного движения.

LVC также подчеркивает, что нынешняя организация дорожного движения представляет собой компромисс, при котором обеспечивается движение автомобильного транспорта, включая общественный транспорт, пешеходное и велосипедное движение, а также ход строительных работ. Строительные работы на Баускской автомагистрали ведутся без перекрытия дороги, что означает присутствие на строительной площадке как строителей, так и участников дорожного движения.

Продвижению работ и организации дорожного движения во время строительства препятствуют расположение строительных площадок в городской среде и подземные коммуникации, включая газопровод, проходящий под этим участком Баускской автомагистрали.

Агентство LETA уже сообщало о строительстве пешеходного тоннеля на въезде в Ригу со стороны Баускского шоссе в районе Крусткални. Строительные работы продлятся до конца лета 2026 года.

Работы выполняет компания SIA "Tilts". Контрактная цена на дорожно-строительные работы составляет 1 485 735 евро, а на строительство тоннеля — 1 961 177 евро, из которых 85% финансируется из Фонда сплочения ЕС. Строительный надзор осуществляет компания SIA "Firma L4". Автором проекта пешеходного и велосипедного тоннеля является компания SIA "Vektor T", а проект реконструкции дороги разработан компанией SIA ​​"Projekts EAE".

Заказчиком четвертого этапа строительства Южного моста является муниципалитет Риги. Строительство улицы Яня Чаксте от Валдекю до улицы Зепниеккална осуществляет генеральное товарищество «DTTB», в состав которого входят дорожно-строительная компания SIA «Binders» и «Tilts», а строительство улицы Яня Чакстес от улицы Венибас до улицы Валдекю осуществляет компания SIA «ACBR».

Ход строительства Южного моста зависит от погодных условий в зимние месяцы. При благоприятных условиях работы будут завершены к концу 2026 года, в противном случае они продолжатся до 2027 года.

Стоимость четвертого этапа строительных работ на Южном мосту составит 122,7 миллиона евро.

Компания LVC была основана в конце 2004 года и находится в государственной собственности. Компания управляет национальной дорожной сетью, контролирует ее финансирование и организует закупки для государственных нужд. В распоряжении LVC находится более 20 000 километров национальных дорог.