Приговор: Окружной суд признал Магониса и Осиновского виновными во взяточничестве

Коллегия уголовных дел окружного суда, рассматривавшая уголовное дело в апелляционном порядке, отменила оправдательный приговор Видземского районного суда от 21 января 2021 года. Апелляционный суд счел, что обвинение, поддержанное прокурором в апелляционном суде, было обоснованным и что деньги, полученные Магонисом от Осиновского, были взяткой.

Апелляционный суд постановил приговорить Магониса и Осиновского к трем годам лишения свободы, а Осиновского - к двум годам и десяти месяцам лишения свободы, однако это решение было смягчено, поскольку суд счел, что в ходе уголовного разбирательства не было соблюдено право Магониса и Осиновского на завершение разбирательства в разумные сроки.

В связи с этим суд смягчил наказание Магониса до двух лет и шести месяцев лишения свободы, а Осиновскому назначил более мягкое наказание - штраф.

Суд также постановил конфисковать часть имущества Магониса - автомобиль "Mercedes Benz, более 800 000 евро и трое наручных часов. В качестве дополнительной санкции суд запретил Осиновскому в течение трех лет участвовать в государственных закупках, организуемых государством и самоуправлениями, государственными и муниципальными компаниями в любом качестве.

Суд также постановил конфисковать и передать в государственный бюджет саму взятку - 499 500 евро.

Полное решение апелляционного суда с подробным изложением мотивов еще не опубликовано, но затем оно может быть обжаловано в Верховном суде.

Уже сообщалось, что Видземский районный суд оправдал обоих обвиняемых в 2021 году, но прокуратура обжаловала приговор. Суд первой инстанции установил, что Магонису было передано полмиллиона евро, но не доказал, что это была взятка. Оба обвиняемых придерживались аналогичной позиции.

Согласно обвинению, летом 2015 года Осиновский передал Магонису взятку в размере почти 500 тыс. евро за многомилионную закупку предприятия "LDz ritošā sastāva serviss" - приобретение старых локомотивов у компании Осиновского "Skinest Rail".

Прокуратура также считает, что Магонис обещал встретиться с тогдашним президентом "Российских железных дорог" Владимиром Якуниным и добиться благоприятного для Осиновского решения, а именно ремонта российских локомотивов на Даугавпилсском заводе.