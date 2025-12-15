Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Приговор: Окружной суд признал Магониса и Осиновского виновными во взяточничестве

15 декабря, 2025 18:45

Новости Латвии

Рижский окружной суд, вопреки решению суда первой инстанции, признал бывшего председателя правления ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) Угиса Магониса и эстонского предпринимателя Олега Осиновского виновными по уголовному делу о взяточничестве, приговорив Магониса к двум с половиной годам лишения свободы, а Осиновскиса - к штрафу в размере 151 700 евро, выяснило агентство ЛЕТА.

Коллегия уголовных дел окружного суда, рассматривавшая уголовное дело в апелляционном порядке, отменила оправдательный приговор Видземского районного суда от 21 января 2021 года. Апелляционный суд счел, что обвинение, поддержанное прокурором в апелляционном суде, было обоснованным и что деньги, полученные Магонисом от Осиновского, были взяткой.

Апелляционный суд постановил приговорить Магониса и Осиновского к трем годам лишения свободы, а Осиновского - к двум годам и десяти месяцам лишения свободы, однако это решение было смягчено, поскольку суд счел, что в ходе уголовного разбирательства не было соблюдено право Магониса и Осиновского на завершение разбирательства в разумные сроки.

В связи с этим суд смягчил наказание Магониса до двух лет и шести месяцев лишения свободы, а Осиновскому назначил более мягкое наказание - штраф.

Суд также постановил конфисковать часть имущества Магониса - автомобиль "Mercedes Benz, более 800 000 евро и трое наручных часов. В качестве дополнительной санкции суд запретил Осиновскому в течение трех лет участвовать в государственных закупках, организуемых государством и самоуправлениями, государственными и муниципальными компаниями в любом качестве.

Суд также постановил конфисковать и передать в государственный бюджет саму взятку - 499 500 евро.

Полное решение апелляционного суда с подробным изложением мотивов еще не опубликовано, но затем оно может быть обжаловано в Верховном суде.

Уже сообщалось, что Видземский районный суд оправдал обоих обвиняемых в 2021 году, но прокуратура обжаловала приговор. Суд первой инстанции установил, что Магонису было передано полмиллиона евро, но не доказал, что это была взятка. Оба обвиняемых придерживались аналогичной позиции.

Согласно обвинению, летом 2015 года Осиновский передал Магонису взятку в размере почти 500 тыс. евро за многомилионную закупку предприятия "LDz ritošā sastāva serviss" - приобретение старых локомотивов у компании Осиновского "Skinest Rail".

Прокуратура также считает, что Магонис обещал встретиться с тогдашним президентом "Российских железных дорог" Владимиром Якуниным и добиться благоприятного для Осиновского решения, а именно ремонта российских локомотивов на Даугавпилсском заводе.

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

