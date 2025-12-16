Ужасающая средневековая болезнь впервые за 40 лет обнаружена в ЕС: СМИ

Министерство здравоохранения Румынии сообщает, что заболевание было впервые выявлено у массажистки, вернувшейся из Индонезии. Она провела там месяц со своей матерью, которая впоследствии была госпитализирована с тем же заболеванием.

Трое других сотрудников того же спа-салона прошли тестирование, и у индонезийской женщины также подтвердилось наличие проказы. Две массажистки, в возрасте 21 и 25 лет, были госпитализированы.

Женщинам назначают специальное лечение в соответствии с протоколами Всемирной организации здравоохранения. Начало лечения значительно снижает риск передачи инфекции и в конечном итоге полностью его устраняет.

Власти закрыли спа-салон на время проведения расследования, и министр здравоохранения Румынии Александру Рогобете заявил, что клиентам спа-салона не стоит беспокоиться, отметив, что для передачи заболевания необходим длительный контакт.

В настоящее время принято решение об усилении эпидемиологического надзора, расширении тестирования контактных лиц и оценке условий труда и проживания иностранных рабочих. Румыния также обратилась за международной помощью во Всемирную организацию здравоохранения .

По данным министерства, последний подтвержденный случай проказы, также известной как болезнь Хансена, был выявлен в Румынии 44 года назад.

ВОЗ заявляет, что проказа — это хроническое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Mycobacterium leprae. В современной Европе она по-прежнему встречается редко, но иногда регистрируется у людей из эндемичных регионов Азии, Африки или Латинской Америки.

Румынские чиновники также отметили, что проказа — это медленно прогрессирующее, малозаразное заболевание, для передачи которого необходим длительный контакт. Болезнь не передается при случайном контакте, таком как рукопожатия, объятия, кратковременный тесный контакт, использование общественного транспорта или совместное использование помещений.